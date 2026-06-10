Ценники на АЗС ползут вниз: дизель в Украине подешевел более чем на четыре гривны за месяц

Украинские автозаправочные станции продолжают перечислять ценники в сторону понижения. Только за последний месяц средняя стоимость дизельного горючего в Украине упала на 4,35 грн/л, остановившись на отметке 83,47 грн/л. Главной причиной такого падения явилось снижение мировых нефтяных котировок в мае на 15%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

За последние сутки цены на дизтопливо просмотрели компании UKRNAFTA, KLO, U.GO и Green Wave, которые снизили их на 2 грн/л. Бренд VST снизил цену на 1,42 грн/л, а компания SUNOIL опустила стоимость на 1,35 грн/л, а сети ОККО и WOG снизили стоимость на 1 грн/л.

С начала июня средняя цена на дизельное горючее упала на 2,07 грн/л. Больше всего за этот период ДТ подешевело в следующих сетях:

Green Wave (-6 грн/л);

KLO (-3,5 грн/л);



UPG (-3,05 грн/л);

"Укрнефть", U.GO, "Нефтек" (-3 грн/л);

ОККО и WOG снизили цены на 2 грн./л.

Еще более показательна лунная динамика. По сравнению с 10 мая средняя цена на дизтопливо в Украине снизилась на 4,35 грн/л. Сети ОККО и WOG за этот месяц опустили цену на 3 грн/л – до 86,90 грн/л. "Укрнафта" снизила стоимость ресурса на 4 грн/л – до 82,90 грн/л, а компания UPG снизила цену на 6 грн/л – до 80,90 грн/л.

В среднем ценовом сегменте зафиксированы следующие изменения:

KLO снизила цену на 5,5 грн/л (до 82,90 грн/л);

AMIC – на 3,79 грн/л (до 83,31 грн/л);

BVS – на 6 грн/л (до 83,90 грн/л);

VST – на 3,17 грн/л (до 83,57 грн/л);

SUNOIL – на 5,05 грн/л (до 82,95 грн/л).

Больше всего дизтопливо подешевело в дискаунт-сегменте, где стоимость упала ниже 80 грн/л. Сети Green Wave и RLS снизили цены на 7 грн/л – до 79,90 грн/л; "Кворум" – на 7 грн/л – до 79,98 грн/л; "Авантаж 7" - на 6,9 грн/л - до 78,95 грн/л.

Кроме того, компании "Нефтек", "Рур групп", "Автотранс" и ZOG снизили цены на 5 грн/л, а бренды U.GO и Market снизили стоимость на 4 грн/л.

Как отмечают аналитики, снижение цен на внутреннем рынке является следствием падения мировых котировок, которые в течение мая снизились на 15% — до $1018 за тонну. Ожидается, что в ближайшее время снижение цен будет продолжаться, особенно в среднем и верхнем ценовом диапазоне заправок.

Напомним, резкое проседание внешнего рынка нефтепродуктов заставило оптовых поставщиков дизельного горючего 25 мая снизить цены более чем на 2 грн/л. Предложения стартовали с 71,50 грн/л, однако ближе к концу дня опустились до 69 грн/л и ниже.