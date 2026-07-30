Средняя зарплата в Украине выросла почти на 6% за месяц: где платят больше всего

В июне 2026 года средняя заработная плата в Украине составила 32 783 грн., что на 5,9% (+1 822 грн.) больше по сравнению с маем, когда показатель находился на уровне 30 961 грн.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщения главы Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

По данным ведомства, самые высокие средние зарплаты традиционно зафиксированы в следующих отраслях:

ИТ-сфера: 77 931 грн (в мае - 76 997 грн);

Авиационный транспорт: 67 472 грн (в мае - 65 140 грн);

Финансовая и страховая деятельность: 61 047 грн (в мае - 64 349 грн).

Самые маленькие средние оклады в июне выплачивали по следующим направлениям:

Библиотеки, музеи и архивы: 16 952 грн (в мае - 16 091 грн);

Творчество, искусство и развлечения: 17 684 грн (в мае – 15 870 грн);

Почтовая и курьерская деятельность: 20 644 грн (в мае - 20 016 грн).

Региональная структура и задолженность

В региональном разрезе самый высокий уровень начисленных зарплат сохраняется в столице — 48 393 грн (в мае — 47 115 грн). Самый низкий показатель зафиксирован в Кировоградской области – 23 882 грн (в мае – 22 336 грн).

В то же время в стране фиксируется рост задолженности по выплате заработной платы:

В начале июля: 3,8 млрд. грн;

В июне: 3,8 млрд. грн;

В мае 3,7 млрд грн.

Ключевые дисбалансы рынка труда

Несмотря на общий рост средней зарплаты почти на 2 тыс. грн, на рынке труда сохраняются два глубоких структурных искажения. Первое – межрегиональный разрыв, при котором уровень доходов в столице превышает региональные показатели почти вдвое. Второе — секторальный дисбаланс, когда доходы специалистов в сфере ИТ и финансов составляют 60–70+ тыс. грн., тогда как работники культуры и образования получают 17–25 тыс. грн.

Решение этих системных проблем и остановка роста задолженности требует детенизации рынка труда, введения легальных выплат и соблюдения работодателями европейских стандартов труда и социальной защиты.

Напомним, ранее сообщалось, что средняя зарплата в Украине выросла до 32,8 тыс. грн, а самые высокие выплаты традиционно зафиксировали в столичном регионе.