Темпы роста российской экономики упали в четыре раза: основные показатели и прогноз

В первом полугодии 2026 года рост ВВП России замедлился до 0,3%, что в четыре раза ниже показателя прошлого года, относительно второй половины прошлого года (0,9%) — в три раза. Аналитики прогнозируют нулевой рост по итогам года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию The Москва Times.

В июне экономика выросла на 1,1%, однако это не компенсировало спад в первом квартале -0,2% и стагнацию в апреле-мае.

В прошлом году экономика выросла на 1%. На 2026 год Минэкономразвития снизило прогноз роста ВВП с 1,2% до 0,4%, тогда как "Сбербанк" и Центральный банк РФ оценивают возможный рост в пределах 0–0,5%.

Ситуация в промышленности и гражданских секторах

Военно-промышленный сектор также демонстрирует замедление:

выпуск готовых металлических изделий (оружие и боеприпасы) вырос на 8,8% против 18% в прошлом;

производство компьютеров, электроники и оптики выросло на 4,3% против 11,7% в прошлом году.

В гражданских отраслях наблюдается сокращение показателей:

выпуск одежды за полугодие сократился на 6,3%;

металлургическое производство снизилось на 9,1%;

выпуск нефтепродуктов снизился на 7,7% за полгода и на 21,7% в июне.

Воздействие на торговый сектор

Последствия обхватывают и сферу торговли. Директор Eurasia Group Александр Коляндр предупредил, что серия ударов украинских дронов по составам маркетплейса Wildberries , обеспечивающего около 3% ВВП, грозит банкротством тысячам продавцов, что приведет к задолженностям по кредитам и налогам.

Прогноз

"В лучшем случае" экономика завершит год нулевым ростом... Власти "по закромам" пытаются найти ресурсы, чтобы продолжать войну, повышая налоги и заливая деньги в банковскую систему, чтобы продолжали кредитование. Но и по закромкам получается все меньше и меньше", - считает Рыбакова из Peterson Institute.

Напомним, на российском межбанковском рынке возник дефицит рублевой ликвидности из-за рекордного оттока средств наличными. Только в июле объем наличных денег в обращении вырос на 600 млрд рублей, что является историческим максимумом для этого месяца.