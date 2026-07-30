Темпи зростання російської економіки впали вчетверо: основні показники та прогноз

У першому півріччі 2026 року зростання ВВП Росії уповільнилося до 0,3%, що у чотири рази нижче за показник минулого року, відносно другої половини минулого року (0,9%) — у три рази. Аналітики прогнозують нульове зростання за підсумками року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію The Moscow Times.

У червні економіка зросла на 1,1%, однак це не компенсувало спад у першому кварталі на -0,2% та стагнацію у квітні–травні.

Минулого року економіка зросла на 1%. На 2026 рік Мінекономрозвитку знизило прогноз зростання ВВП з 1,2% до 0,4%, тоді як "Сбербанк" та Центральний банк РФ оцінюють можливе зростання у межах 0–0,5%.

Ситуація у промисловості та цивільних секторах

Військово-промисловий сектор також демонструє сповільнення:

випуск готових металевих виробів (зброя та боєприпаси) зріс на 8,8% проти 18% торік;

виробництво комп'ютерів, електроніки та оптики зросло на 4,3% проти 11,7% торік.

У цивільних галузях спостерігається скорочення показників:

випуск одягу за півріччя скоротився на 6,3%;

металургійне виробництво зменшилося на 9,1%;

випуск нафтопродуктів знизився на 7,7% за півроку та на 21,7% у червні.

Вплив на торговельний сектор

Наслідки охоплюють і сферу торгівлі. Директор Eurasia Group Олександр Коляндр попередив, що серія ударів українських дронів по складах маркетплейсу Wildberries, який забезпечує близько 3% ВВП, загрожує банкрутством тисячам продавців, що призведе до заборгованостей за кредитами та податками.

Прогноз

"У кращому разі" економіка завершить рік нульовим зростанням... Влада "по засіках" намагається знайти ресурси, щоб продовжувати війну, підвищуючи податки та заливаючи гроші до банківської системи, щоб та продовжувала кредитування. Але і по засіках виходить все менше і менше", - вважає Рибакова з Peterson Institute.

Нагадаємо, на російському міжбанківському ринку виник дефіцит рублевої ліквідності через рекордний відтік коштів у готівку. Лише у липні обсяг готівки в обігу зріс на 600 млрд рублів, що є історичним максимумом для цього місяця.