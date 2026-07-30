Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,88

--0,05

EUR

51,08

+0,01

Готівковий курс:

USD

44,95

44,85

EUR

51,41

51,21

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Російські війська вдарили по терміналу "Нової пошти" в Полтаві

У Полтаві поцілили в сортувальний центр "Нової пошти"
У Полтаві поцілили в сортувальний центр "Нової пошти" / ДСНС

У ніч на 30 липня під час чергової масованої атаки на територію України російські війська завдали удару по сортувальному терміналу компанії "Нова пошта" в Полтаві.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Наразі на місці події тривають роботи з оцінки наслідків обстрілу та визначення обсягу завданих збитків.

За повідомленням пресслужби, серед співробітників об'єкта жертв та постраждалих немає. Під час повітряної тривоги персонал термінала вчасно перемістився до облаштованих укриттів.

У "Новій пошті" запевнили, що повністю виконають свої зобов'язання перед клієнтами та компенсують оголошену вартість усіх відправлень, що зазнали пошкоджень або були знищені внаслідок атаки.

Представники компанії найближчим часом зв'яжуться з власниками вантажів для уточнення деталей щодо процедури відшкодування.

Клієнтам також рекомендують відстежувати поточний статус своїх посилок через мобільний застосунок або на офіційному вебсайті логістичного оператора.

Фото 2 — Російські війська вдарили по терміналу "Нової пошти" в Полтаві
У Полтаві поцілили в сортувальний центр "Нової пошти"
У Полтаві поцілили в сортувальний центр "Нової пошти" / ДСНС України

Атаки на інфраструктуру "Нової пошти"

Нагадаємо, у ніч проти 25 липня черговий російський удар прийшовся по території автодвору сортувального терміналу "Нової пошти" в Сумах. Унаслідок атаки загинули троє водіїв партнерів-перевізників компанії.

На початку липня було пошкоджено сортувальний термінал "Нової пошти" у Кривому Розі та у Дніпрі

 Також унаслідок російської ракетної атаки в Києві було знищено найбільший інноваційний сортувальний термінал "Нової пошти".

Автор:
Тетяна Бесараб