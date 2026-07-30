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Російські війська вдарили по терміналу "Нової пошти" в Полтаві
У ніч на 30 липня під час чергової масованої атаки на територію України російські війська завдали удару по сортувальному терміналу компанії "Нова пошта" в Полтаві.
Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.
Наразі на місці події тривають роботи з оцінки наслідків обстрілу та визначення обсягу завданих збитків.
За повідомленням пресслужби, серед співробітників об'єкта жертв та постраждалих немає. Під час повітряної тривоги персонал термінала вчасно перемістився до облаштованих укриттів.
У "Новій пошті" запевнили, що повністю виконають свої зобов'язання перед клієнтами та компенсують оголошену вартість усіх відправлень, що зазнали пошкоджень або були знищені внаслідок атаки.
Представники компанії найближчим часом зв'яжуться з власниками вантажів для уточнення деталей щодо процедури відшкодування.
Клієнтам також рекомендують відстежувати поточний статус своїх посилок через мобільний застосунок або на офіційному вебсайті логістичного оператора.
Атаки на інфраструктуру "Нової пошти"
Нагадаємо, у ніч проти 25 липня черговий російський удар прийшовся по території автодвору сортувального терміналу "Нової пошти" в Сумах. Унаслідок атаки загинули троє водіїв партнерів-перевізників компанії.
На початку липня було пошкоджено сортувальний термінал "Нової пошти" у Кривому Розі та у Дніпрі.
Також унаслідок російської ракетної атаки в Києві було знищено найбільший інноваційний сортувальний термінал "Нової пошти".