Російські війська вдарили по терміналу "Нової пошти" в Полтаві

У ніч на 30 липня під час чергової масованої атаки на територію України російські війська завдали удару по сортувальному терміналу компанії "Нова пошта" в Полтаві.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Наразі на місці події тривають роботи з оцінки наслідків обстрілу та визначення обсягу завданих збитків.

За повідомленням пресслужби, серед співробітників об'єкта жертв та постраждалих немає. Під час повітряної тривоги персонал термінала вчасно перемістився до облаштованих укриттів.

У "Новій пошті" запевнили, що повністю виконають свої зобов'язання перед клієнтами та компенсують оголошену вартість усіх відправлень, що зазнали пошкоджень або були знищені внаслідок атаки.

Представники компанії найближчим часом зв'яжуться з власниками вантажів для уточнення деталей щодо процедури відшкодування.

Клієнтам також рекомендують відстежувати поточний статус своїх посилок через мобільний застосунок або на офіційному вебсайті логістичного оператора.

У Полтаві поцілили в сортувальний центр "Нової пошти" / ДСНС України

Атаки на інфраструктуру "Нової пошти"

Нагадаємо, у ніч проти 25 липня черговий російський удар прийшовся по території автодвору сортувального терміналу "Нової пошти" в Сумах. Унаслідок атаки загинули троє водіїв партнерів-перевізників компанії.

На початку липня було пошкоджено сортувальний термінал "Нової пошти" у Кривому Розі та у Дніпрі.

Також унаслідок російської ракетної атаки в Києві було знищено найбільший інноваційний сортувальний термінал "Нової пошти".