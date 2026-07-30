"Укрзалізниця" підвищує тарифи на вантажні перевезення

З 1 серпня 2026 року тарифи на вантажні залізничні перевезення в Україні зростуть на 30%, а з 1 січня 2027 року заплановане ще одне підвищення — на 15%. Для промислових підприємств та експортерів це означатиме збільшення витрат на перевезення сировини й готової продукції залізницею.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".

Зміни передбачені наказом Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України, який уже зареєструвало Міністерство юстиції. Публікація документа очікується 31 липня.

Крім індексації тарифів, наказ передбачає уніфікацію вартості перевезення порожніх вагонів. Раніше тариф залежав від того, який вантаж перевозився у вагоні перед його поверненням.

Це перше підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення з 2022 року.

Спочатку "Укрзалізниця" пропонувала підвищити тарифи на 45%. Після обговорень із вантажовідправниками та галузевими асоціаціями підвищення вирішили провести у два етапи:

на 30% — з 1 серпня 2026 року;

ще на 15% — з 1 січня 2027 року.

У компанії пояснюють перегляд тарифів зростанням собівартості перевезень. Зокрема, додаткові витрати на електроенергію порівняно з 2023 роком, за даними "Укрзалізниці", збільшилися більш ніж на 15 млрд грн. Також подорожчали паливо, матеріали, обладнання та ремонт.

Вантажний сегмент "Укрзалізниці", за твердженням компанії, наразі працює з операційним збитком.

Водночас у 2026 році з державного бюджету передбачено до 16 млрд грн на пасажирські перевезення внутрішнього сполучення. Це має зменшити потребу покривати збитки пасажирського напрямку коштом доходів від вантажних перевезень.

Сама "Укрзалізниця" також заявляє про програму скорочення витрат з очікуваним ефектом 10,2 млрд грн. Серед заходів — продаж накопиченого металобрухту та перегляд внутрішніх витрат.

Що відомо про плани щодо підвищення тарифів УЗ

На початку червня голова правління УЗ Олександр Перцовський заявляв, що підвищення тарифів на вантажні перевезення на 45% є компромісним рішенням, яке дозволить "Укрзалізниці" частково покрити фінансовий дефіцит, продовжити переговори з кредиторами та підтримувати роботу в умовах посилених російських атак на залізничну інфраструктуру.

22 червня "Укрзалізниця" ініціювала перегляд тарифів на вантажні перевезення, запропонувавши індексацію на 30% з 1 серпня 2026 року. У компанії пояснюють рішення суттєвим зростанням витрат на електроенергію та інфляційними процесами, а також фінансовими збитками, які накопичилися через заморожені тарифи в умовах війни.