"Укрзализныця" повышает тарифы на грузовые перевозки

С 1 августа 2026 тарифы на грузовые железнодорожные перевозки в Украине вырастут на 30%, а с 1 января 2027 запланировано еще одно повышение — на 15%. Для промышленных предприятий и экспортеров это означает увеличение расходов на перевозку сырья и готовой продукции по железной дороге.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрзализныцю".

Изменения предусмотрены приказом Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины, который уже зарегистрировало Министерство юстиции. Публикация документа ожидается 31 июля.

Помимо индексации тарифов приказ предусматривает унификацию стоимости перевозки пустых вагонов. Ранее тариф зависел от того, какой груз перевозился в вагоне перед его возвратом.

Это первое повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки с 2022 года.

Сначала "Укрзализныця" предлагала повысить тарифы на 45%. После обсуждений с грузоотправителями и отраслевыми ассоциациями, повышение решили провести в два этапа:

на 30% - с 1 августа 2026 года;

еще на 15% - с 1 января 2027 года.

В компании разъясняют пересмотр тарифов ростом себестоимости перевозок. В частности, дополнительные расходы на электроэнергию по сравнению с 2023 годом, по данным "Укрзализныци", увеличились более чем на 15 млрд. грн. Также подорожали топливо, материалы, оборудование и ремонт.

Грузовой сегмент "Укрзализныци", по утверждению компании, сейчас работает с операционным убытком.

В 2026 году из государственного бюджета предусмотрено до 16 млрд грн на пассажирские перевозки внутреннего сообщения. Это должно уменьшить потребность покрывать ущерб пассажирскому направлению на средства доходов от грузовых перевозок.

Сама "Укрзализныця" также заявляет о программе сокращения расходов с ожидаемым эффектом 10,2 млрд. грн. Среди мероприятий – продажа накопленного металлолома и пересмотр внутренних расходов.

Что известно о планах повышения тарифов УЗ

В начале июня глава правления УЗ Александр Перцовский заявлял, что повышение тарифов на грузовые Перевозка на 45% является компромиссным решением, которое позволит "Укрзализныце" частично покрыть финансовый дефицит, продолжить переговоры с кредиторами и поддерживать работу в условиях усиленных российских атак на железнодорожную инфраструктуру .

22 июня "Укрзализныця" инициировала пересмотр тарифов на грузовые перевозки, предложив индексацию на 30% с 1 августа 2026 года. В компании объясняют решение существенным ростом затрат на электроэнергию и инфляционными процессами, а также финансовыми убытками, которые накопились из-за замороженных тарифов в условиях войны.