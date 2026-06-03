Тарифы на грузовые перевозки могут вырасти на 45%: что заявили в "Укрзализныце"

Повышение тарифов на грузовые перевозки на 45% является компромиссным решением, которое позволит Укрзализныце частично покрыть финансовый дефицит, продолжить переговоры с кредиторами и поддерживать работу в условиях усиленных российских атак на железнодорожную инфраструктуру.

Как пишет Delo.ua, об этом в интервью Reuters сообщил председатель правления УЗ Александр Перцовский.

УЗ просит повысить тарифы

По его словам, нынешний уровень тарифов больше не позволяет железной дороге компенсировать расходы и фактически поддерживать другие отрасли экономики за счет собственных ресурсов.

"Мы понимаем трудности, с которыми сталкиваются различные сектора экономики из-за роста цен на энергоносители и последствия войны. В то же время железная дорога не может и дальше субсидировать их за свой счет", - отметил Перцовский.

Глава компании пояснил, что повышение тарифов на 45% позволит покрыть примерно половину прогнозируемого дефицита средств, оцениваемого в 26 млрд грн. В то же время, он признал, что даже такой рост тарифов не решит всех финансовых проблем УЗ.

"45% - это компромиссное решение. Оно не закрывает полностью существующий разрыв, но позволяет компании удержать стабильность работы", - подчеркнул руководитель железной дороги.

По словам Перцовского, индексация тарифов необходима не только для обеспечения текущей ликвидности компании, но и для продолжения переговоров с держателями еврооблигаций по реструктуризации долга и привлечению нового финансирования.

В настоящее время "Укрзализныця" продолжает переговоры с кредиторами по реструктуризации долговых обязательств на сумму более 1 млрд долларов. Компания планирует представить обновленные предложения уже к июлю.

В то же время инициатива по повышению тарифов вызывает беспокойство среди ключевых клиентов УЗ – аграрных и металлургических предприятий. Представители бизнеса заявляют, что дополнительный рост транспортных расходов может негативно отразиться на конкурентоспособности украинской продукции на мировых рынках.

Александр Перцовский также связал финансовые затруднения компании со значительным увеличением российских атак на железнодорожную инфраструктуру. По его словам, в последнее время существенно возросло количество ударов по локомотивам, депо, мостам и энергетическим объектам, обеспечивающим движение поездов.

"Масштабы атак резко возросли. Лишь повреждения получили более 100 локомотивов различных типов - тепловозов и электровозов. Кроме того, противник все чаще использует дроны с камерами и системами онлайн-управления, что позволяет наносить удары по подвижному составу в режиме реального времени", - рассказал он.

Отдельной проблемой остаются атаки на энергетическую инфраструктуру железной дороги, в том числе на маршрутах в порты Одессы. По словам руководителя УЗ, Россия пытается нарушить работу ключевых экспортных коридоров, соединяющих промышленные регионы Украины с морскими портами и западными пограничными переходами.

Для усиления защиты критической инфраструктуры "Укрзализныця" принимает участие в государственном проекте развития частной противовоздушной обороны, однако подробности его реализации не разглашаются из соображений безопасности.

Напомним, "Укрзализныця" выступила против отмены предельных сроков эксплуатации грузовых вагонов, отметив риски для безопасности перевозок.