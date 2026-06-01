Бизнес просит отменить ограничения для вагонов, УЗ выступила против

"Укрзализныця" выступает против отмены предельных сроков эксплуатации грузовых вагонов, считая, что такой шаг может негативно отразиться на безопасности железнодорожных перевозок.

В компании отмечают, что при проектировании вагонов закладывается определенный запас надежности и долговечности. В то же время, в процессе эксплуатации техническое состояние подвижного состава постепенно меняется, поэтому для продления срока службы необходимо проводить техническую диагностику и оценку остаточного ресурса.

В "Укрзализныце" также отметили, что пока не могут прогнозировать будущее количество грузовых вагонов из-за действия приказа Министерства развития общин и территорий №267. Документ позволяет во время военного положения и в течение шести месяцев после его завершения продолжать эксплуатацию грузовых вагонов после окончания предельного срока службы.

В то же время представители бизнеса настаивают на отмене возрастных ограничений для грузовых вагонов. В частности, Комитет по логистике Европейской бизнес ассоциации предложил пересмотреть действующие правила и определять возможность дальнейшей эксплуатации подвижного состава, в первую очередь, по его фактическому техническому состоянию и наличию остаточного ресурса.

В ЕБА отмечают, что такой подход отвечает практике стран ЕС и США, а также позволит избежать дополнительных затрат для бизнеса. Укрзализныця настаивает, что безопасность перевозок должна оставаться ключевым критерием при принятии решений по срокам эксплуатации вагонов.

