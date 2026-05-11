Украина увеличила железнодорожный экспорт зерна в Венгрию

По итогам апреля зафиксирован рост объемов передачи зерновых грузов через украино-венгерские железнодорожные пограничные переходы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на RAIL.insider.

Через украинско-венгерское направление в апреле передавали 49,3 вагона с зерном в сутки, что на 2,3 вагона больше, чем в марте. Это единственное из ключевых западных направлений, где зафиксирована положительная динамика.

В то же время, другие пограничные переходы продемонстрировали снижение объемов перевозок. Наибольшее падение наблюдалось на польском направлении, где среднесуточный показатель сократился на 12,5 вагона и составляет 13 единиц, что почти вдвое меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Через украинско-словацкие переходы в апреле в среднем следовало 23,7 вагона со зерном в сутки, что на 7,8 вагона меньше, чем в марте. На румынском направлении показатель остался минимальным и составил один вагон в сутки, снижение составило 1,1 вагона.

В итоге апрельская динамика свидетельствует о неравномерном перераспределении зерновых потоков в железнодорожной логистике, где рост венгерского направления происходит на фоне всеобщего сокращения перевозок через другие западные пограничные переходы.

Добавим, что из-за ограничения экспорта в ЕС украинские склады заполнены зерном. Переходные остатки украинской пшеницы в этом сезоне могут составить 5 млн тонн.