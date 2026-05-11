Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

+0,05

EUR

51,60

+0,06

Готівковий курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,81

51,60

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна збільшила залізничний експорт зерна до Угорщини

Вантажні вагони
Україна збільшила залізничний експорт зерна до Угорщини / Укрзалізниця

За підсумками квітня зафіксовано зростання обсягів передачі зернових вантажів через українсько-угорські залізничні прикордонні переходи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на RAIL.insider.

Через українсько-угорський напрямок у квітні передавали 49,3 вагона із зерном на добу, що на 2,3 вагона більше, ніж у березні. Це єдине з ключових західних напрямків, де зафіксовано позитивну динаміку.

Водночас інші прикордонні переходи продемонстрували зниження обсягів перевезень. Найбільше падіння спостерігалося на польському напрямку, де середньодобовий показник скоротився на 12,5 вагона і становить 13 одиниць, що майже вдвічі менше порівняно з попереднім місяцем.

Через українсько-словацькі переходи у квітні в середньому прямувало 23,7 вагона зі збіжжям на добу, що на 7,8 вагона менше, ніж у березні. На румунському напрямку показник залишився мінімальним і становив один вагон на добу, зниження склало 1,1 вагона.

У підсумку, квітнева динаміка свідчить про нерівномірний перерозподіл зернових потоків у залізничній логістиці, де зростання угорського напрямку відбувається на тлі загального скорочення перевезень через інші західні прикордонні переходи.

Додамо, що через обмеження експорту до ЄС українські склади заповнені зерном. Перехідні залишки української пшениці в цьому сезоні можуть сягнути 5 млн тонн.

Автор:
Тетяна Гойденко