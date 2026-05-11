Україна збільшила залізничний експорт зерна до Угорщини

За підсумками квітня зафіксовано зростання обсягів передачі зернових вантажів через українсько-угорські залізничні прикордонні переходи.

Через українсько-угорський напрямок у квітні передавали 49,3 вагона із зерном на добу, що на 2,3 вагона більше, ніж у березні. Це єдине з ключових західних напрямків, де зафіксовано позитивну динаміку.

Водночас інші прикордонні переходи продемонстрували зниження обсягів перевезень. Найбільше падіння спостерігалося на польському напрямку, де середньодобовий показник скоротився на 12,5 вагона і становить 13 одиниць, що майже вдвічі менше порівняно з попереднім місяцем.

Через українсько-словацькі переходи у квітні в середньому прямувало 23,7 вагона зі збіжжям на добу, що на 7,8 вагона менше, ніж у березні. На румунському напрямку показник залишився мінімальним і становив один вагон на добу, зниження склало 1,1 вагона.

У підсумку, квітнева динаміка свідчить про нерівномірний перерозподіл зернових потоків у залізничній логістиці, де зростання угорського напрямку відбувається на тлі загального скорочення перевезень через інші західні прикордонні переходи.

Додамо, що через обмеження експорту до ЄС українські склади заповнені зерном. Перехідні залишки української пшениці в цьому сезоні можуть сягнути 5 млн тонн.