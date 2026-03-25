В Україні може накопичитися 5 мільйонів тонн нереалізованої пшениці: яка причина

Ринок пшениці України переживає структурну трансформацію / Depositphotos

Через обмеження експорту до ЄС українські склади заповнені зерном. Перехідні залишки української пшениці в цьому сезоні можуть сягнути 5 млн тонн.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляють аналітики "УкрАгроКонсалт".

Головною причиною накопичення зерна всередині країни стало суттєве скорочення обсягів експорту.

Це створює додатковий тиск на внутрішній ринок та вимагає від аграріїв пошуку нових рішень для зберігання врожаю.

Обмеження в ЄС та падіння попиту

Раніше Україна стабільно постачала на європейський ринок від 3 до 6 млн тонн пшениці за сезон.

Однак запроваджені обмеження на поставки до Євросоюзу та низький попит на цьому напрямку фактично заблокували традиційний шлях збуту. Це змусило експортерів терміново переглядати стратегії продажів.

Темпи експорту пшениці продемонстрували помітне зниження. Якщо взимку щомісячні відвантаження складали 500–600 тисяч тонн, то на початку березня цей показник впав до 350 тисяч тонн. Наслідком такої динаміки стає накопичення великих залишків усередині країни.

Зміна експортних маршрутів 

На цьому фоні експортні потоки поступово зміщуються до більш конкурентних ринків, передусім у країни Північної Африки та Близького Сходу (MENA).

Проте робота з цими регіонами має свої особливості: вони здебільшого закуповують зерно через тендери.

Така модель посилює конкуренцію та обмежує можливості для швидкого зростання закупівельних цін для українських фермерів.

Нагадаємо, посівні площі під пшеницею в Україні у 2026 році можуть скоротитися приблизно на 5% порівняно з 2025 роком і становитимуть трохи менше 5 млн гектарів.

Автор:
Тетяна Бесараб