АМКУ виявив порушення у роботі "Київ цифровий": комунальне підприємство отримало штраф

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував КП “ГІОЦ” за зловживання монопольним становищем у “Київ Цифровий".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Про штраф та порушення

АМКУ визнав дії комунального підприємства, яке адмініструє платформу "Київ цифровий", порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. Йдеться про зловживання монопольним становищем на ринку надання доступу платіжним сервісам до цього міського цифрового ресурсу.

Як встановив комітет, у період із березня 2024 року до квітня 2025 року підприємство висувало до потенційних партнерів - надавачів платіжних послуг - додаткові вимоги, не передбачені законодавством. Зокрема, йшлося про обов’язкову наявність атестата відповідності та експертного висновку щодо системи захисту інформації.

У регуляторі зазначили, що такі умови не відповідають чинним нормам у сфері захисту інформації та вимогам Національного банку. Це підтвердили також Держспецзв’язку та НБУ.

За висновками АМКУ, такі дії негативно вплинули на конкуренцію, оскільки обмежили доступ інших платіжних сервісів до платформи. У результаті оплату послуг у застосунку фактично забезпечував один оператор, хоча технічні можливості дозволяють працювати кільком.

Платформа "Київ цифровий" використовується, зокрема, для:

отримання повідомлень про порушення правил паркування та евакуацію авто;

оплати штрафів, евакуації та зберігання транспортного засобу;

оформлення заяви на повернення евакуйованого автомобіля.

У комітеті зазначили, що з квітня 2025 року підприємство припинило застосовувати спірні вимоги.

За результатами розгляду справи Антимонопольний комітет оштрафував підприємство на 380 тис. грн.

