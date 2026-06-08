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Колишній голова Верховного Суду Князєв пішов на угоду із САП та отримав 5 років позбавлення волі

Всеволод Князєв
Всеволод Князєв отримав 5 років позбавлення волі / Вікіпедія

Сьогодні, 8 червня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та ексголовою Верховного Суду Всеволодом Князєвим. Судова колегія призначила йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Деталі рішення

Суд визнав колишнього посадовця винним у вчиненні кримінального правопорушення, яке передбачене частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Відповідно до вироку, Всеволоду Князєву призначено 5 років ув'язнення з позбавленням права працювати в судових та правоохоронних органах строком на 3 роки. Суд ухвалив рішення про конфіскацію такого майна:

  • квартири та будинку у місті Миколаєві; 
  • 32 000 грн; 
  • 1 700 євро; 
  • 201 000 доларів.

До моменту, коли вирок суду набере законної сили, колишньому голові установи змінили запобіжний захід на тримання під вартою. На виконання умов підписаної угоди про визнання винуватості засуджений має перерахувати на фінансову підтримку Збройних сил України кошти на загальну суму $1 104 600.

Вирок суду не є остаточним і може бути оскаржений в апеляційному порядку на підставах, що визначені частиною 4 статті 394 Кримінального процесуального кодексу України. Подати апеляційну скаргу він може протягом тридцяти днів з моменту проголошення рішення суду до Апеляційної палати ВАКС.

Справа Князєва

В червні 2023 року НАБУ викрило масштабну корупційну схему у Верховному суді та затримало його голову Князєва за підозрою в отриманні 2,7 мільйона доларів хабаря.

Верховний суд висловив недовіру та достроково припинив повноваження Князєва у зв'язку зі встановленими фактами корупції. 26 травня 2023 року замість нього головою суду було обрано Станіслава Кравченка.

Спершу Князєва арештували з можливістю виходу під заставу в 107 мільйонів гривень, але потім зменшили цю суму до 75 мільйонів. 31 серпня ВАКС зменшив розмір застави вже до 55 мільйонів гривень, 26 вересня - до 45 мільйонів, 11 жовтня - до 35 мільйонів, 5 грудня - до 27 мільйонів, а 30 січня - до 18,2 мільйона гривень. 31 січня ексголову Верховного суду звільнили з-під варти після внесення застави.

6 серпня 2024 року Вища рада правосуддя вирішила звільнити підозрюваного у справі про хабар на $2,7 млн Всеволода Князєва з посади судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

Автор:
Тетяна Ковальчук