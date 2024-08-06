Вища рада правосуддя звільнила ексголову Верховного суду Князєва та суддю Тандира

Вища рада правосуддя вирішила звільнити підозрюваного у справі про хабар на $2,7 млн Всеволода Князєва з посади судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду. Також звільнено Олексія Тандира, суддю Макарівського районного суду Київської області, який скоїв смертельне ДТП в стані алкогольного сп'яніння на блокпосту.

Про це повідомили у ВРП.

Зазначається, що рішення про звільнення судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Князєва Всеволода Сергійовича на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України ухвалили на засіданні 6 серпня.

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ще в червні прийняла рішення про застосування до судді Всеволода Князєва дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення з посади на підставі розгляду дисциплінарної справи проти судді.

Вища рада правосуддя також звільнила суддю Макарівського суду Олександра Тандира, який у травні 2023 року спричинив смертельну ДТП та на блокпості поблизу Києва. Тоді загинув військовослужбовець Нацгвардії.

Деталі справи Князева

В червні 2023 року НАБУ викрило масштабну корупційну схему у Верховному суді та затримало його голову Князєва за підозрою в отриманні 2,7 мільйона доларів хабаря.

Верховний суд висловив недовіру та достроково припинив повноваження Князєва у зв'язку зі встановленими фактами корупції. 26 травня замість нього головою суду було обрано Станіслава Кравченка.

Спершу Князєва арештували з можливістю виходу під заставу в 107 мільйонів гривень, але потім зменшили цю суму до 75 мільйонів. 31 серпня ВАКС зменшив розмір застави вже до 55 мільйонів гривень, 26 вересня - до 45 мільйонів, 11 жовтня - до 35 мільйонів, 5 грудня - до 27 мільйонів, а 30 січня - до 18,2 мільйона гривень. 31 січня ексголову Верховного суду звільнили з-під варти після внесення застави.

С права проти голови райсуду, що насмерть збив нацгвардійця в Києві

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування стосовно голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, який за кермом автомобіля спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду на блокпості в Києві.

Суддя підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого (частина 3 статті 286-1 Кримінального кодексу). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Нагадаємо, що зазначена ДТП сталася 25 травня о 23:55 при в'їзді до Києва на Брест-Литовському шосе. Голова райсуду за кермом автомобіля Lexus ES350 збив нацгвардійця, що перебував на блокпосту. Він загинув.

Суддю було затримано. Від огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я він відмовився. Зрештою за рішенням слідчого судді підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості виходу під заставу, який наразі діятиме до 26 серпня. Вища рада правосуддя ж відсторонила Тандира від посади.

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