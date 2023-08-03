ДБР завершило розслідування справи проти голови райсуду, що насмерть збив нацгвардійця в Києві

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування стосовно голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, який за кермом автомобіля спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду на блокпості в Києві.

Внаслідок цієї ДТП загинув 23-річний військовослужбовець Національної гвардії. Як повідомляють у ДБР та Київській міській прокуратурі, наразі, матеріали кримінального провадження відкриті для ознайомлення стороні захисту. Всього за час розслідування було проведено 18 експертиз, серед яких судово-медичні, хімічні, технічні та інші.

"Оскільки суддя володіє спеціальними професійними знаннями, методиками та багатою судовою практикою розгляду правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, під час відібрання біологічних зразків він спробував спотворити їх вміст з метою приховування стану алкогольного сп’яніння", - зазначають у відомстві.

Незважаючи на це, висновками судових експертиз вміст алкоголю у наданих зразках було підтверджено. Стан сп’яніння Тандира також підтверджено висновками інших експертиз. За результатами автотехнічної, трасологічної та технічної експертиз доведено порушення правил дорожнього руху, недотримання заборон дорожніх знаків та значне перевищення швидкості на момент зіткнення.

Суддя підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого (частина 3 статті 286-1 Кримінального кодексу). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Нагадаємо, що зазначена ДТП сталася 25 травня о 23:55 при в'їзді до Києва на Брест-Литовському шосе. Голова райсуду за кермом автомобіля Lexus ES350 збив нацгвардійця, що перебував на блокпосту і внаслідок цього загинув.

Суддю було затримано. Від огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я він відмовився. Зрештою за рішенням слідчого судді підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості виходу під заставу, який наразі діятиме до 26 серпня. Вища рада правосуддя ж відсторонила Тандира від посади.