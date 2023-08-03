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ГБР завершило расследование дела против главы райсуда, насмерть сбившего нацгвардейца в Киеве
Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении председателя Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра, который за рулем автомобиля вызвал смертельное дорожно-транспортное происшествие на блокпосту в Киеве.
В результате этого ДТП погиб 23-летний военнослужащий Национальной гвардии. Как сообщают в ГБР и Киевской городской прокуратуре, в настоящее время материалы уголовного производства открыты для ознакомления стороне защиты. Всего за время расследования было проведено 18 экспертиз, в том числе судебно-медицинские, химические, технические и прочие.
"Поскольку судья владеет специальными профессиональными знаниями, методиками и богатой судебной практикой рассмотрения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, во время отъема биологических образцов он попытался исказить их содержание с целью утаивания состояния алкогольного опьянения", - отмечают в ведомстве.
Несмотря на это, выводами судебных экспертиз содержание алкоголя в предоставленных образцах было подтверждено. Состояние опьянения Тандыра также подтверждено выводами других экспертиз. По результатам автотехнической, трассологической и технической экспертиз доказано нарушение ПДД, несоблюдение запретов дорожных знаков и значительное превышение скорости на момент столкновения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Судья подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть потерпевшего (часть 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса). Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 10 лет.
Напомним, что указанное ДТП произошло 25 мая в 23:55 при въезде в Киев на Брест-Литовском шоссе. Глава райсуда за рулем автомобиля Lexus ES350 сбил нацгвардейца, находившегося на блокпосту: в результате тот погиб.
Судья был задержан. От осмотра на предмет опьянения в учреждении здравоохранения он отказался. В итоге по решению следственного судьи подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности выхода под залог, которая будет действовать до 26 августа. В свою очередь, Высший совет правосудия отстранил Тандыра от должности.