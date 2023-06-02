Смертельное ДТП на блокпосту в Киеве. Высший совет правосудия отстранил подозреваемого судью Тандыра

Высший совет правосудия отстранил от осуществления правосудия судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба ВРП.

Как отмечается, наличие уголовного производства противоречит морально-нравственным принципам, может подвергнуть сомнению независимость и честность судьи во время осуществления правосудия и, учитывая международные принципы, стандарты поведения судьи и нормы национального законодательства, в значительной степени повредить авторитету судебной власти и доверию общества к ней.

"Поскольку судье сообщили о подозрении 26 мая 2023 года, ВРП до 25 июля 2023 года отстранила Тандыра А.В. от осуществления правосудия", - говорится в сообщении.

Напомним, пресс-служба ГБР сообщала, что председатель одного из райсудов Киевской области 25 мая в 23:55 сбил насмерть военнослужащего, который нес службу на блокпосте в Киеве.

Правоохранители сообщили судье о подозрении по факту совершения смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет.

Суд избрал Алексею Тандыру меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 июля без возможности внесения залога.