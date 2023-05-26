Судья за рулем Lexus сбил насмерть нацгвардейца на блокпосте в Киеве (ФОТО)

Глава одного из райсудов Киевской области 25 мая, в 23:55 сбил насмерть военнослужащего, который нес службу на блокпосте в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По данным источников "Бабеля" в правоохранительных органах, речь идет о главе Макаровского районного суда Киевской области Алексее Тандыре.

По предварительной информации, судья за рулем Lexus ES350, двигаясь по проспекту Берестейскому в Киеве, совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины. В результате ДТП нацгвардеец от полученных травм скончался на месте.

Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР

Виновник ДТП задержан. Он отказался провести осмотр на состояние опьянения в заведении здравоохранения. Киевская городская прокуратура уточнила, что решается вопрос по поводу уведомления судьи о подозрении и обращении в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по статье нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.