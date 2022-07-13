ДТП с кортежем Ярославского: бизнесмен сдал образец ДНК и готовится к допросу — СМИ

Бизнесмен Александр Ярославский, с участием кортежа которого произошло ДТП в Харьковской области, сдал биологические образцы для проведения ДНК-экспертизы и согласился прийти на допрос в прокуратуру.

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Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

По предварительной информации, Ярославский въехал в Украину из Словакии через пункт пропуска "Малый Березный". После бизнесмен в присутствии своих адвокатов пообщался с представителем прокуратуры.

Результаты экспертизы покажут, кто находился за рулем авто Ярославского, которое в начале февраля 2022 года в Харьковской области сбило человека насмерть. Отметим, что по делу об этом ДТП изменили состав группы прокуроров.

Напомним, вечером 9 февраля на 534-м километре трассы Киев — Харьков — Должанский автомобиль из кортежа Ярославского, двигавшийся со стороны Чугуева в сторону Харькова, сбил насмерть человека, Позже появилась информация, что бизнесмен вылетел из Украины. Тогда в DCH заявили, что ДТП якобы совершил ее сотрудник, не заметивший "препятствие" и даже не остановившийся после этого.

10 февраля министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что заявивший о своей вине в ДТП гражданин на самом деле находился в тот момент в другом месте. В связи с попыткой фальсификации материалов дела он решил уволить главу полиции Харьковской области.