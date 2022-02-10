Монастырский уволил главу полиции Харьковской области: его подозревают в фальсификации материалов ДТП с кортежем Ярославского

Министр иностранных дел Денис Монастырский принял решение уволить главу полиции Харьковской области Станислава Перлина. Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

Выяснилось, что Перлина подозревают в фальсификации материалов смертельного ДТП с кортежем известного бизнесмена, основателя и президент компании DCH Александра Ярославского.

Утром 10 февраля водитель автомобиля бизнесмена пришел в полицию и сообщил, что это якобы он сбил человека насмерть на трассе Чугуев – Мартов. Правоохранители, в свою очередь, подали в прокуратуру Харьковской области подозрение на лицо, которое пришло с повинной.

"Однако уже сегодня стало известно, что этот человек находился во время ДТП в другом месте. Из-за попыток скрыть это преступление и за предоставление заведомо ложных показаний дело должно быть передано в Главное следственное управление Национальной полиции для полного и объективного расследования", — подчеркнул Монастырский.

Напомним, СМИ выяснили, что ночью 10 февраля в Харьковской области произошло смертельное ДТП. На месте инцидента нашли номера автомобиля, которые принадлежат первой машине кортежа главы группы DCH Александра Ярославского.

После публикации этой информации Ярославский поспешно покинул Украину. При этом сначала он сообщил, что во время инцидента находился дома и спал.

Позже пресс-служба его компании заявила, что бизнесмен улетел в Лондон согласно с ранее утвержденным графиком для встречи со своей семьей.

Кроме того, в DCH рассказали свою версию событий. Там утверждают, что водитель, который работает в одной из вспомогательных служб DCH, ночью 10 февраля направлялся в Харьков и "совершил наезд на препятствие". При этом водитель не остановился, чтобы проверить, во что же он въехал, и продолжил движение.

Только утром он обнаружил, что на авто нет номерных знаков, которые отпали во время ДТП. Позже он узнал о происшествии и, как утверждают в DCH, обратился в полицию для дачи показаний.