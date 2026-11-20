Государственная дума России в основном втором чтении приняла закон о федеральном бюджете на 2027-2029 годы. Документ предусматривает рекордный с советских времен рост расходов на армию и силовиков на фоне существенного сокращения финансирования медицины, социальной сферы и поддержки экономики.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Moscow Times.

Каждый третий рубль – на войну

Согласно утвержденному проекту, в 2027 году на нужды армии и закупку вооружений уйдет 35% всех бюджетных расходов:

Расходы по статье "национальная оборона" возрастут на 32% - с 12,9 трлн до 17,1 трлн рублей (около $208 млрд ).

Финансирование "нацбезопасности" (МВД, Росгвардия, спецслужбы, Следственный комитет и ФСИН) увеличится на 7,6 % - до 4,6 трлн рублей.

Совокупно силовой блок поглотит 44% российской казны , или 21,3 трлн рублей.

Гражданские расходы

В то же время гражданские статьи бюджета подвергаются существенному урезанию: поддержка национальной экономики и здравоохранения сократится на 3% (до 4, 62 трлн и 1, 81 трлн рублей соответственно), соцподдержка населения включая пенсии - на 6% (до 6, 65 трлн руб, 83 трлн рублей).

Больше всего пострадают целевые программы: финансирование проекта "Многодетная семья" урежут на 40% (до 93 млрд рублей), модернизацию больниц – на 30% (до 54,4 млрд рублей), а бюджет программы борьбы с онкологией обвалится в 12 раз – с 44,9 млрд до 4 млрд. рублей.

По оценкам аналитиков, с учетом инфляции реальное сокращение незащищенных статей бюджета составит около 12%. По отношению к ВВП гражданские расходы упадут до 9% — это минимальный показатель с 2005 года, тогда как в довоенном 2021 году он достиг 13% ВВП.

Новые налоги и дефицит

Для финансирования войны российское правительство с 2027 г. вводит налог на сверхприбыли для золотодобытчиков и производителей цветных металлов, повышает до 22% максимальную ставку налога на пассивные доходы физлиц (в том числе на банковские вклады) и вводит 22% НДС на покупки в иностранных интернет-магазинах.

В Минфине РФ рассчитывают, что эти шаги принесут казне 1,5 трлн рублей в 2027 году и еще 2,2 трлн рублей в 2028-2029 годах. Несмотря на это, бюджет останется дефицитным: в 2027 году "дыра" в казне будет составлять 5,4 трлн рублей (после ожидаемых 7,3 трлн рублей по итогам текущего года).

Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны РФ задержит зарплаты военным до января из-за рекордной дыры в бюджете. Российское оборонное ведомство впервые планирует перенести выплату декабрьского денежного довольствия военнослужащим на январь следующего года на фоне стремительного дефицита средств в казне.