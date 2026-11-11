Дефицит бюджета РФ вырос до рекордных $64,5 млрд из-за колоссальных расходов на войну

Дефицит федерального бюджета России по итогам октября вновь увеличился и за период с января по октябрь достиг 5,23 триллиона рублей (около 64,5 миллиарда долларов или 2,3% ВВП). Дыра в российской казне продолжает разрастаться, несмотря на то, что цены на экспортную нефть РФ достигали рекордных за последние 12 лет отметок.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Только за октябрь дефицит казначейства увеличился на 48 миллиардов рублей (около $590 млн), прервав профицитный баланс августа и сентября. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, разрыв между расходами и доходами подскочил на треть – на 1,292 трлн рублей ($15,9 млрд).

Текущая сумма дефицита уже почти в полтора раза превышает первоначальный ориентир правительства РФ на весь текущий год (3,6 трлн рублей или $44,4 млрд).

Согласно данным российского ведомства, нефтегазовые поступления за 9 месяцев просели на 14% – до 6,444 трлн рублей ($79,5 млрд). В то же время поступления из несырьевых отраслей выросли на 19% (до 26 трлн рублей, или $321 млрд), а повышение ставки НДС обеспечило дополнительные 3,2 трлн рублей ($39,5 млрд) доходов (+27% сборов).

Цена войны и прогнозы хронического дефицита

Эксперт немецкого Института проблем международной безопасности Янис Клюге отмечает, что финансовое положение Кремля ухудшается пропорционально росту расходов на агрессию.

За 2022-2025 годы Москва потратила на армию и выпуск оружия 47 триллионов рублей (около $580 млрд) – это эквивалент 26 годовых бюджетов всей системы высшего образования страны. В бюджете на текущий год на статью "национальная оборона" было заложено 12,9 трлн рублей ($159 млрд), однако фактически расходы составят около 17 триллионов рублей ($210 млрд).

В проект российской сметы на 2027 год прямые военные ассигнования заложили на уровне 17,1 трлн рублей ($211 млрд), а на трехлетний период – 50 триллионов рублей ($617 млрд). По оценке главы Института развивающихся экономик центробанка Финляндии Иикки Корхонена, фокус на войне ведет к постоянному дефициту, с которым РФ живет уже пятый год подряд.

По подсчетам аналитиков инвестиционной группы "Финам", в течение 2027-2029 годов накопленная дыра в российском бюджете составит почти 16 триллионов рублей ($197 млрд), а в следующем году расходы превысят доходы на 5,4 трлн рублей ($66,6 млрд). Экономисты предупреждают, что попытки властей компенсировать этот дисбаланс очередным повышением налогов приведут к неизбежному падению уровня жизни населения.

Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны РФ задержит зарплаты военным до января из-за рекордной дыры в бюджете. Российское оборонное ведомство впервые планирует перенести выплату декабрьского денежного довольствия военнослужащим на январь следующего года на фоне стремительного дефицита средств в казне.