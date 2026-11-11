Дефіцит бюджету РФ зріс до рекордних $64,5 млрд через колосальні витрати на війну

Дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками жовтня знову збільшився і за період із січня по жовтень досяг 5,23 трильйона рублів (близько 64,5 мільярда доларів, або 2,3% ВВП). Діра в російській скарбниці продовжує розростатися, попри те, що ціни на експортну нафту РФ досягали рекордних за останні 12 років позначок.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Лише за жовтень дефіцит казначейства збільшився на 48 мільярдів рублів (майже $590 млн), перервавши профіцитний баланс серпня та вересня. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, розрив між видатками та доходами підскочив на третину — на 1,292 трлн рублів ($15,9 млрд).

Поточна сума дефіциту вже майже у півтора раза перевищує початковий орієнтир уряду РФ на весь поточний рік (3,6 трлн рублів, або $44,4 млрд).

Згідно з даними російського відомства, нафтогазові надходження за 9 місяців просіли на 14% — до 6,444 трлн рублів ($79,5 млрд). Водночас надходження з несировинних галузей зросли на 19% (до 26 трлн рублів, або $321 млрд), а підвищення ставки ПДВ забезпечило додаткові 3,2 трлн рублів ($39,5 млрд) доходів (+27% зборів).

Ціна війни та прогнози хронічного дефіциту

Експерт німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге зазначає, що фінансове становище Кремля погіршується пропорційно до зростання видатків на агресію.

За 2022–2025 роки Москва витратила на армію та випуск зброї 47 трильйонів рублів (близько $580 млрд) — це еквівалент 26 річних бюджетів усієї системи вищої освіти країни. У бюджеті на поточний рік на статтю "національна оборона" було закладено 12,9 трлн рублів ($159 млрд), проте фактично витрати сягнуть близько 17 трильйонів рублів ($210 млрд).

У проєкт російського кошторису на 2027 рік прямі військові асигнування заклали на рівні 17,1 трлн рублів ($211 млрд), а на трирічний період — 50 трильйонів рублів ($617 млрд). За оцінкою очільника Інституту економік, що розвиваються, центробанку Фінляндії Іікки Корхонена, фокус на війні веде до постійного дефіциту, з яким РФ живе вже п'ятий рік поспіль.

За підрахунками аналітиків інвестиційної групи "Фінам", протягом 2027–2029 років накопичена діра в російському бюджеті складе майже 16 трильйонів рублів ($197 млрд), а наступного року видатки перевищать доходи на 5,4 трлн рублів ($66,6 млрд). Економісти попереджають, що спроби влади компенсувати цей дисбаланс черговим підвищенням податків призведуть до неминучого падіння рівня життя населення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міноборони РФ затримає зарплати військовим до січня через рекордну діру в бюджеті. Російське оборонне відомство вперше планує перенести виплату грудневого грошового забезпечення військовослужбовцям на січень наступного року на тлі стрімкого дефіциту коштів у скарбниці.