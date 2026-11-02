Міноборони РФ затримає зарплати військовим до січня через рекордну діру в бюджеті

Міністерство оборони Росії вперше планує перенести виплату грудневого грошового забезпечення військовим на січень наступного року на тлі різкого розширення дефіциту державного бюджету.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Згідно з проєктом відомчого наказу, починаючи з 2026 року заробітну плату за кожен грудень виплачуватимуть з 11 по 21 січня наступного року, тоді як раніше чинні правила зобов'язували закривати всі розрахунки до кінця поточного року.

Схожа практика відтермінування діяла в Радянському Союзі. Водночас зміна графіка не торкнеться окупаційного контингенту, залученого до бойових дій в Україні: військовим на фронті грудневі гроші обіцяють перерахувати до 25 грудня.

Маскування касових розривів наприкінці року

Таке рішення дає змогу російській владі штучно збалансувати фінансові потоки та перенести значний масив бюджетних видатків на наступний фіскальний період. Традиційно на грудень припадає надзвичайно велика частка річних державних витрат, які стрімко зросли через військову агресію проти України.

На п'ятому році повномасштабної війни спроби Москви стримати бюджетний дефіцит зазнали краху через чергову ескалацію бойових дій. Державні витрати РФ у поточному році перевищать початковий план орієнтовно на 10% і сягнуть 48,5 трильйона рублів ($600 млрд). За підсумками року дефіцит скарбниці збільшиться до 7,3 трильйона рублів ($90,3 млрд), або 3,2% валового внутрішнього продукту, тоді як ще у вересні цей показник становив 2,2%.

Розрахунок на тривале протистояння

Зростання видатків свідчить про підготовку Кремля до довготривалого протистояння. Бюджетні плани РФ передбачають збереження високих витрат на армію на роки вперед: після очікуваного рекорду в 17,1 трильйона рублів (211,5млрд)унаступномуроці,військовістаттілишенезначноскоротятьсядо16,6трильйонарублів(205,3 млрд) у 2028 році та до 16,3 трильйона рублів ($201,6 млрд) у 2029 році.

Виплати особовому складу становитимуть від 9% до 10,4% від загальних витрат на національну оборону протягом наступних трьох років. При цьому у вересні Володимир Путін збільшив штатну чисельність збройних сил РФ до понад 2,44 мільйона осіб, з яких 1,55 мільйона складають безпосередньо військовослужбовці, що на пів мільйона більше, ніж на початку 2022 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у росіян примусово заберуть $81 млрд пенсійних накопичень на тлі воєнного дефіциту бюджету. Міністерство фінансів Росії підготувало законодавчу ініціативу про обов'язкове переведення