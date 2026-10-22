Податкова РФ збільшила збори з великого бізнесу на 337% через рекордну діру в бюджеті

Федеральна податкова служба (ФПС) Росії різко посилила тиск на найбільші компанії країни, намагаючись компенсувати касовий розрив держскарбниці, спричинений рекордним зростанням воєнних видатків.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

У першому півріччі за підсумками контрольно-аналітичної роботи відомства надходження від великого бізнесу (підприємств із річним доходом понад 35 млрд рублів, зокрема нафтогазових гігантів та ритейлу) зросли в 4,4 раза, або на 337% у річному вимірі — до 91 млрд рублів. Одночасно кількість виїзних перевірок збільшилася на 83% — до 55 рейдів.

Загальні надходження від податкового контролю всіх категорій підприємств сягнули 326 млрд рублів, що в півтора раза більше, ніж торік. Як пояснили у відомстві, податківці виявляють фінансові ризики та вимагають від компаній "добровільно" доплатити кошти до початку виїзної інспекції, погрожуючи повноцінними ревізіями на місцях.

Посиленню тиску сприяє цифровізація контролю операцій і контрагентів, а також збільшення претензій щодо сплати не лише ПДВ, а й податку на прибуток.

Рекордний дефіцит і стрибок військових асигнувань

Фіскальний пресинг відбувається на тлі критичного стану російських фінансів. За оцінками Мінфіну РФ, дефіцит держбюджету у 2026 році досягне рекордних із початку вторгнення в Україну 7,3 трлн рублів (3,2% ВВП), а у 2027-му становитиме 5,5 трлн рублів (2,2% ВВП).

Аби залучити додаткові ресурси, уряд агресора планує запровадити "податок на надприбутки" для виробників добрив, цементу й золотодобувних підприємств, підняти до 22% ставку ПДФО на "пасивні доходи" громадян (зокрема банківські вклади) та ввести 22-відсотковий ПДВ для замовлень в іноземних онлайн-магазинах. Ці кроки мають принести до скарбниці 1,5 трлн рублів у 2027 році.

Усі акумульовані кошти спрямовують на фінансування війни. Відповідно до проєкту бюджету, наступного року кожен третій рубль піде на армію. Витрати за статтею "національна оборона" зростуть із 12,9 трлн до 17,1 трлн рублів, а за трирічний період 2027–2029 років військовий кошторис досягне 50 трлн рублів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни не хочуть відкривати власний бізнес після підвищення податків на тлі того, як дефіцит бюджету Росії сягнув майже 6,5 трлн рублів, що призвело до масової відмови громадян від власної справи на користь найманої праці.