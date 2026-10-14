Росіяни не хочуть відкривати власний бізнес після підвищення податків

У Росії різко зросла кількість громадян, які відмовляються від наміру відкривати власну справу та віддають перевагу найманій праці на тлі посилення податкового навантаження.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Згідно з опитуванням 3 тисяч економічно активних громадян із 569 населених пунктів РФ, якщо у вересні 2025 року не розглядали підприємництво для себе 34% респондентів, то у вересні цього року показник зріс до 40%. Загалом у країні започаткувати власну справу хотів би кожен другий (51%), а 9% не визначилися з відповіддю.

Найчастіше від підприємництва відмовляються громадяни віком понад 45 років (52%), тоді як серед молодших категорій ця частка становить 35–41%. Також існує різниця за статтю: не планують починати власну справу 45% опитаних жінок проти 38% чоловіків. Серед галузей найбільший інтерес зберігається до сфери інформаційних технологій (6%), торгівлі (5%), виробництва, будівництва, індустрії краси чи сфери розваг (по 4%), а також освіти (3%).

Причини падіння інтересу та стан сектору МСП

Представники бізнес-асоціацій та рейтингових агентств пояснюють згасання інтересу зростанням витрат, податків, дорогим фінансуванням та невпевненістю в попиті. За таких умов наймана праця стає надійнішою альтернативою, а обережність щодо відкриття власної справи може тривати ще один-два роки.

В асоціаціях малого і середнього бізнесу попереджають, що спад стане стійким у разі подальшого зростання навантаження, наголошуючи на необхідності забезпечити передбачуваність фіскальної політики, знизити витрати підприємств, ненаподаткові платежі та скасувати надмірні адміністративні вимоги.

За даними російської Корпорації МСП:

кількість малих і середніх підприємств у країні становить 6,7 мільйона (з них 6,43 мільйона належать до мікропідприємств);

у секторі задіяно 27,9 мільйона росіян, або 38% від усіх зайнятих в економіці;

статус самозайнятих мають ще 16,88 мільйона осіб.

З 1 січня 2026 року російська влада підвищила ставку ПДВ з 20 до 22% і провела податкову реформу для малого бізнесу, позбавивши сотні тисяч підприємців спрощеної системи оподаткування. Роком раніше в РФ підняли до 25% податок на прибуток та запровадили прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб для покриття дефіциту федерального бюджету, що зростає на тлі продовження війни проти України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія забере у громадян і бізнесу майже $44 млрд податків на фінансування війни. Чергове підвищення податків, заплановане на 2027 рік для скорочення дефіциту та покриття воєнних витрат, коштуватиме громадянам і підприємствам 43,8 млрд доларів.