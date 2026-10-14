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Россияне не хотят открывать свой бизнес после повышения налогов

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Дефицит бюджета России достиг почти 6,5 трлн рублей

В России резко возросло количество граждан, которые отказываются от намерения открывать собственное дело и предпочитают наемный труд на фоне усиления налоговой нагрузки.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Согласно опросу 3 тысяч экономически активных граждан из 569 населенных пунктов РФ, если в сентябре 2025 г. не рассматривали предпринимательство для себя 34% респондентов, то в сентябре этого года показатель вырос до 40%. В целом в стране завести собственное дело хотел бы каждый второй (51%), а 9% не определились с ответом.

Чаще всего от предпринимательства отказываются граждане старше 45 лет (52%), тогда как среди младших категорий эта доля составляет 35–41%. Также существует разница по полу: не планируют начинать собственное дело 45% опрошенных женщин против 38% мужчин. Среди отраслей наибольший интерес сохраняется в сфере информационных технологий (6%), торговле (5%), производстве, строительстве, индустрии красоты или сфере развлечений (по 4%), а также образовании (3%).

Причины падения интереса и состояние сектора МСП

Представители бизнес-ассоциаций и рейтинговых агентств объясняют угасание интереса ростом расходов, налогов, дорогостоящим финансированием и неуверенностью в спросе. В таких условиях наемный труд становится более надежной альтернативой, а осторожность по открытию собственного дела может длиться еще один-два года.

В ассоциациях малого и среднего бизнеса предупреждают, что спад станет устойчивым в случае дальнейшего роста нагрузки, отмечая необходимость обеспечить предсказуемость фискальной политики, снизить расходы предприятий, неналоговые платежи и отменить чрезмерные административные требования.

По данным российской Корпорации МСП:

  • количество малых и средних предприятий в стране составляет 6,7 миллиона (из них 6,43 миллиона принадлежат к микропредприятиям);
  • в секторе задействовано 27,9 миллиона россиян, или 38% всех занятых в экономике;
  • статус самозанятых имеют еще 16,88 миллионов человек.

С 1 января 2026 года российские власти повысили ставку НДС с 20 до 22% и провели налоговую реформу для малого бизнеса, лишив сотни тысяч предпринимателей упрощенной системы налогообложения. Годом ранее в РФ подняли до 25% налог на прибыль и ввели прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц для покрытия растущего дефицита федерального бюджета на фоне продолжения войны против Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия заберет у граждан и бизнеса около $44 млрд налогов на финансирование войны. Очередное повышение налогов, запланированное на 2027 год для сокращения дефицита и покрытия военных расходов, обойдется гражданам и предприятиям в 43,8 млрд долларов.

Автор:
Максим Кольц

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