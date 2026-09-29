Очередное повышение налогов, запланированное российскими властями на 2027 год для уменьшения дефицита бюджета и оплаты рекордных расходов на войну против Украины, обойдется гражданам и бизнесу в 43,8 млрд долларов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

В 2027 году новые налоговые изменения принесут казне РФ 17,8 млрд долларов, а в 2028–2029 годах – еще 26 млрд долларов. Собранные деньги пойдут на финансирование статьи "национальная оборона", на которую Кремль на следующий год направит треть всего бюджета. Прямые военные расходы возрастут со 152,7 млрд долларов в текущем году до рекордных 202,4 млрд долларов в следующем. В общей сложности за три года военный бюджет РФ достигнет 591,7 млрд долларов.

Кто заплатит за войну

Со следующего года российское правительство вводит дополнительное собрание и повышает действующие налоговые ставки:

Налог на сверхприбыли для промышленности: новый сбор будет введен для производителей цемента, удобрений и золотодобывающих компаний. Металлурги будут платить около 2,37 млрд долларов в год — всего 7,1 млрд долларов за три года. Больше всего заплатят "Норникель" Владимира Потанина - 591,7 млн долларов, "Русал" Олега Дерипаски - 461,5 млн долларов и "Полюс" Сулеймана Керимова - 295,9 млн долларов;

Увеличение налогов для граждан: максимальную ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на пассивные доходы, включая банковские вклады, повысят до 22%. Поэтому с населения будут взиматься по 5,9–8,3 млрд долларов в год, то есть более 23,7 млрд долларов за трехлетний период;

Сборы на покупки в интернете: вводится налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 22% по заказу в иностранных интернет-магазинах.

Кроме того, в России уже обсуждается введение НДС на банковские переводы, трехкратный рост налогов для самозанятых, повышение утилизационного сбора на автомобили на 10–20%, а также отдельный сбор на смартфоны и ноутбуки.

Последствия для экономики и рекордная дыра в бюджете

Власти РФ пытаются любыми методами перекрыть дефицит госбюджета, который в этом году, по оценке российского Минфина, достигнет рекордных 86,4 млрд долларов и вдвое превысит первоначальный план.

Новое налоговое давление чревато еще большим падением инвестиций в экономику, которая в этом году почти прекратила рост. По данным Росстата, в первом полугодии инвестиции уже упали на 10%, а по итогам года сократятся на 5,4%, что станет самым плохим результатом за последние 11 лет.

Экономисты отмечают, что подобные меры ведут только к разрушению экономики, а собрать запланированные средства власти все равно не удастся.

Напомним, ранее сообщалось, что российские власти третий год планируют усилить налоговое давление на граждан и бизнес. Цель такого шага – наполнить федеральный бюджет, дефицит которого в этом году достигнет почти 82,8 млрд долларов из-за расходов на войну против Украины.