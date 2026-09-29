UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,82

--0,03

EUR

50,97

--0,16

Наличный курс:

USD

45,00

44,85

EUR

51,61

51,40

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Россия заберет у граждан и бизнеса почти $44 млрд налогов на финансирование войны

Рубли
Россия заберет у граждан и бизнеса почти $44 млрд налогов на финансирование войны / Unsplash

Очередное повышение налогов, запланированное российскими властями на 2027 год для уменьшения дефицита бюджета и оплаты рекордных расходов на войну против Украины, обойдется гражданам и бизнесу в 43,8 млрд долларов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

В 2027 году новые налоговые изменения принесут казне РФ 17,8 млрд долларов, а в 2028–2029 годах – еще 26 млрд долларов. Собранные деньги пойдут на финансирование статьи "национальная оборона", на которую Кремль на следующий год направит треть всего бюджета. Прямые военные расходы возрастут со 152,7 млрд долларов в текущем году до рекордных 202,4 млрд долларов в следующем. В общей сложности за три года военный бюджет РФ достигнет 591,7 млрд долларов.

Кто заплатит за войну

Со следующего года российское правительство вводит дополнительное собрание и повышает действующие налоговые ставки:

  • Налог на сверхприбыли для промышленности: новый сбор будет введен для производителей цемента, удобрений и золотодобывающих компаний. Металлурги будут платить около 2,37 млрд долларов в год — всего 7,1 млрд долларов за три года. Больше всего заплатят "Норникель" Владимира Потанина - 591,7 млн долларов, "Русал" Олега Дерипаски - 461,5 млн долларов и "Полюс" Сулеймана Керимова - 295,9 млн долларов;
  • Увеличение налогов для граждан: максимальную ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на пассивные доходы, включая банковские вклады, повысят до 22%. Поэтому с населения будут взиматься по 5,9–8,3 млрд долларов в год, то есть более 23,7 млрд долларов за трехлетний период;
  • Сборы на покупки в интернете: вводится налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 22% по заказу в иностранных интернет-магазинах.

Кроме того, в России уже обсуждается введение НДС на банковские переводы, трехкратный рост налогов для самозанятых, повышение утилизационного сбора на автомобили на 10–20%, а также отдельный сбор на смартфоны и ноутбуки.

Последствия для экономики и рекордная дыра в бюджете

Власти РФ пытаются любыми методами перекрыть дефицит госбюджета, который в этом году, по оценке российского Минфина, достигнет рекордных 86,4 млрд долларов и вдвое превысит первоначальный план.

Новое налоговое давление чревато еще большим падением инвестиций в экономику, которая в этом году почти прекратила рост. По данным Росстата, в первом полугодии инвестиции уже упали на 10%, а по итогам года сократятся на 5,4%, что станет самым плохим результатом за последние 11 лет.

Экономисты отмечают, что подобные меры ведут только к разрушению экономики, а собрать запланированные средства власти все равно не удастся.

Напомним, ранее сообщалось, что российские власти третий год планируют усилить налоговое давление на граждан и бизнес. Цель такого шага – наполнить федеральный бюджет, дефицит которого в этом году достигнет почти 82,8 млрд долларов из-за расходов на войну против Украины.

Автор:
Максим Кольц

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности