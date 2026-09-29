Один из крупнейших интернет-провайдеров временно приостановил работу центра обслуживания в Киеве

Интернет-провайдер "Сеть Ланет" временно приостановил работу Центра обслуживания абонентов в Киеве по соображениям безопасности.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба компании.

"Работа Центра обслуживания абонентов "Сети Ланет" в Киеве временно приостановлена. Такое решение принято в целях безопасности наших сотрудников и посетителей Центра", - говорится в сообщении.

В то же время в компании заверили, что интернет-провайдер продолжает работать в обычном режиме, а все услуги предоставляются в полном объеме.

Абоненты могут получить необходимую помощь, консультацию или воспользоваться услугами дистанционно через доступные онлайн-сервисы и каналы связи.

О возобновлении работы физического центра обслуживания в столице компания пообещала сообщить дополнительно.

Напомним, во время очередной атаки россиян 25 сентября был поврежден дата-центр ведущей украинской телекоммуникационной компании Datagroup. Ранее о повреждении инфраструктуры заявили провайдеры Домонет, Kievnet и Faust.

24 сентября интернет-провайдер Etherlink, обслуживающий абонентов в центре Киева, заявил о проблемы с предоставлением услуг пользователям из-за российской атаки: "По причине повреждения основного узла интернет пока отсутствует.