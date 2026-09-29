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Новости
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За годы великой войны Украина потеряла почти треть мельниц: как изменилась мукомольная отрасль

мука
Украина потеряла 31% мельниц

За время полномасштабной войны количество действующих мельниц в Украине сократилось с 678 до 466, а внутренний рынок муки потерял 30% потребления. Только за последние два месяца российские атаки повредили три крупных предприятия.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба союза "Мукомолы Украины".

О масштабах потерь, адаптации предприятий и глобальных последствиях российской агрессии директор Союза Родион Рыбчинский рассказал 29 сентября во время своего выступления на IAOM Eurasia Conference & Expo 2026 в Ташкенте (Узбекистан).

Как изменилась отрасль

По его данным, в 2024 году украинские предприятия произвели 2,3 млн. тонн муки при установленных мощностях около 3,5 млн. тонн. Внутренний спрос на муку в 2025 году снизился до 2,1 млн. тонн против примерно 3 млн. тонн до войны. Таким образом, украинский рынок лишился 30% потребления.

Операционная маржа предприятий сократилась с 12 до 8%. В то же время, средний годовой объем капитальных инвестиций в 2023–2025 годах вырос до 1,21 млрд грн против 542 млн грн в 2022 году.

Проблемы с экспортом

Отдельным ударом для отрасли явилось сокращение морского экспорта. После 22 июля перевалка грузов в портах Большой Одессы упала более чем в 15 раз. В конце июля количество судоходов сократилось до одного-двух в сутки, а в августе было близко к нулю.

По оценке, сокращение украинского экспорта может увеличивать риск дефицита и рост цен на продовольствие в странах, зависимых от импорта.

"Уничтожение конкурента становится инструментом захвата рынка", - охарактеризовал российскую модель экономической конкуренции Рыбчинский.

Инвестиции и качество

Несмотря на убытки, компании инвестируют в производство для обеспечения энергетической автономности и внедряют международные стандарты качества. Исследование подтвердило, что украинская пшеница и мука полностью соответствуют европейским стандартам безопасности.

Исследование подтвердило, что украинская пшеница и мука полностью соответствуют европейским стандартам безопасности.

Мучные предприятия также обеспечивают поставки продукции в восточные и южные регионы Украины, участвуют в закупках для армии и гуманитарных программах.

Ранее сообщалось, что украинская пшеница активно едет через румынский порт Констанца, но уже в октябре ситуация усложнится из-за начала экспорта кукурузы. Поэтому культурам придется конкурировать за транспорт, что может замедлить поставки пшеницы.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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