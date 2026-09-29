Электросамокатов больше не будет: в Мукачево отменили разрешения на прокат

В Мукачево (Закарпатская область) отменили разрешения на расположение пунктов проката электросамокатов. Решение приняла городская комиссия по безопасности дорожного движения, объяснив его необходимостью упорядочить городское пространство и повысить безопасность пешеходов и водителей.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Мукачевского горсовета.

Прокат электросамокатов

В ходе заседания комиссии были рассмотрены вопросы организации и безопасности движения в городе. Одним из решений стала отмена разрешений на размещение пунктов проката электросамокатов.

В горсовете отметили, что самокаты нередко оставляют на тротуарах, пешеходных зонах и других местах, где они могут препятствовать движению жителей.

Отдельной проблемой назвали нарушение ПДД пользователями электросамокатов.

Отмена разрешений должна упорядочить использование городского пространства и повысить уровень безопасности пешеходов и других участников дорожного движения.

Согласно решению комиссии, разрешения на расположение пунктов проката электросамокатов в Мукачево отменяются.

Заметим, сервис проката электросамокатов Jet начал работу в Мукачево в марте 2024 года. Один из пунктов проката размещался непосредственно возле городской ратуши.

В августе 2026 года прокат электросамокатов прекратили и в Черновцах. Городской совет разорвал меморандумы с тремя операторами – Bolt, Vevi и Jet.

Причиной назвали многочисленные жалобы на хаотическое размещение самокатов, а также нарушение правил безопасности дорожного движения их пользователями.