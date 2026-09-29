UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,82

--0,03

EUR

50,97

--0,16

Наличный курс:

USD

45,00

44,85

EUR

51,61

51,40

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Электросамокатов больше не будет: в Мукачево отменили разрешения на прокат

самокат
В Мукачево остановили работу проката электросамокатов

В Мукачево (Закарпатская область) отменили разрешения на расположение пунктов проката электросамокатов. Решение приняла городская комиссия по безопасности дорожного движения, объяснив его необходимостью упорядочить городское пространство и повысить безопасность пешеходов и водителей.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Мукачевского горсовета.

Прокат электросамокатов

В ходе заседания комиссии были рассмотрены вопросы организации и безопасности движения в городе. Одним из решений стала отмена разрешений на размещение пунктов проката электросамокатов.

В горсовете отметили, что самокаты нередко оставляют на тротуарах, пешеходных зонах и других местах, где они могут препятствовать движению жителей.

Отдельной проблемой назвали нарушение ПДД пользователями электросамокатов.

Отмена разрешений должна упорядочить использование городского пространства и повысить уровень безопасности пешеходов и других участников дорожного движения.

Согласно решению комиссии, разрешения на расположение пунктов проката электросамокатов в Мукачево отменяются.

Заметим, сервис проката электросамокатов Jet начал работу в Мукачево в марте 2024 года. Один из пунктов проката размещался непосредственно возле городской ратуши.

В августе 2026 года прокат электросамокатов прекратили и в Черновцах. Городской совет разорвал меморандумы с тремя операторами – Bolt, Vevi и Jet.

Причиной назвали многочисленные жалобы на хаотическое размещение самокатов, а также нарушение правил безопасности дорожного движения их пользователями.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности