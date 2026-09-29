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Новости
Дата публикации

Кабмин направил 518,3 млн грн в защиту государственных информационных систем

интернет
Государство усилит резервные информационные системы / Depositphotos

Правительство выделило 518,3 млн грн из резервного фонда на усиление резервных информационных систем государственных органов.

Как пишет Dilo, об этом информирует премьер-министр Сергей Корецкий.

Правительство усиливает цифровую защиту государства

Финансирование используют для создания территориально обособленных резервных сред и площадок, а также облачной инфраструктуры.

Кроме того, за эти средства будут приобретены серверное оборудование, программное обеспечение, системы резервного копирования и восстановление данных.

Резервная инфраструктура должна обеспечить более быстрое возобновление работы государственных информационных систем и цифровых сервисов в случае их повреждения из-за обстрелов или кибератак.

Правительство отмечает, что решение должно обеспечить готовность государственных систем к разным сценариям развития событий, в том числе наиболее критических.

Россия повредила важные дата-центры в Киеве

В результате российской атаки в среду, 23 сентября, были повреждены дата-центры киевских интернет-провайдеров.

Украинский дата-центр, в котором были размещены мощности хостинг-провайдера MiroHost, уничтожен в результате российской атаки на Киев. Компания пока не может назвать даже ориентировочные сроки возобновления работы.

Атака, из-за которой пострадал дата-центр с мощностями MiroHost, задела и других игроков рынка хостинга и связи в столице. В результате российской атаки в Киеве пострадал дата-центр, из-за чего проблемы с интернетом возникли сразу у нескольких провайдеров. О перебоях сообщили сразу несколько компаний, в том числе хостинг-провайдер Cityhost, у которого в одном из киевских дата-центров уничтожена часть оборудования, и команда разворачивает резервные копии на серверах за рубежом.

О повреждении инфраструктуры заявили провайдеры "Домонет", Kievnet и Faust.

Также интернет-провайдер Etherlink, обслуживающий абонентов в центре Киева, заявил о проблемах с предоставлением услуг пользователям через русскую атаку.

Во время очередной атаки россиян 25 сентября был поврежден дата-центр ведущей украинской телекоммуникационной компании Datagroup.

В компании подчеркнули, что все клиентские данные полностью сохранены, угрозы для них нет. Благодаря заранее созданному резервированию инфраструктуры сервисы компании продолжают работать в штатном режиме с резервных площадок.

В результате двойной российской атаки по Киеву было полностью уничтожено оборудование главного технического узла телекоммуникационного оператора "Омега Телеком".

Ранее Национальная комиссия электронных коммуникаций (НКЕК) предупредила, что в Украине возможны временные перебои с интернетом и мобильной связью из-за того, что Россия начала наносить удары по телекоммуникационной инфраструктуре.

Автор:
Ольга Опенько

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