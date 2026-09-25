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Новости
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Россияне разрушили дата-центр киевского провайдера Datagroup: как работают сервисы компании

Datagroup
В результате вражеской атаки пострадал датацентр Datagroup

Российские войска в ходе очередной атаки 25 сентября повредили дата-центр ведущей украинской телекоммуникационной компании Datagroup.

Как сообщает Dilo, об этом сообщили в пресс-службе компании.

В результате вражеского удара инфраструктура потерпела разрушения, однако обошлось без человеческих жертв среди сотрудников.

"Сегодня в результате вражеской атаки был поврежден наш дата-центр. Главное - наши работники не пострадали", - отметили в Datagroup.

Что известно о работе сервисов

В компании подчеркнули, что все клиентские данные полностью сохранены, угрозы для них нет. Благодаря заранее созданному резервированию инфраструктуры сервисы компании продолжают работать в штатном режиме с резервных площадок.

Профильные специалисты оценивают масштаб разрушений и уже работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры.

В компании также выразили соболезнования семьям погибших в результате вражеских обстрелов и пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее стало известно, что БпЛА попал в бизнес-центр на Шулявке, в здании которого размещался провайдер Datagroup, после чего на парковке рядом загорелись автомобили.

По данным президента Владимира Зеленского, в результате попадания дрона погибли четыре человека, еще семь человек пострадали, среди них один ребенок. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, вспыхнувший на парковке рядом с бизнес-центром из-за возгорания припаркованных автомобилей.

Фото 2 — Россияне разрушили дата-центр киевского провайдера Datagroup: как работают сервисы компании
Фото 3 — Россияне разрушили дата-центр киевского провайдера Datagroup: как работают сервисы компании

Напомним, во время предварительной атаки на столицу была повреждена инфраструктура интернет-провайдеров, что повлекло за собой перебои со связью у части пользователей Киева.

Автор:
Татьяна Бессараб

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