Вопреки требованиям Владимира Путина срочно запустить новый "инвестиционный цикл", российская экономика завершит текущий год самым глубоким за 11 лет падением капиталовложений.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Согласно документу, в этом году инвестиции сократятся на 5,4%, что станет самым плохим показателем с 2015 года. Новая оценка ведомства оказалась вдвое хуже результата прошлого года (-2,3%) и почти вчетверо хуже майских ожиданий, когда прогнозировали замедление спада до 1,5%.

Быстрого восстановления российские власти не ждут. В следующем году капиталовложения вырастут только на 0,2%, а в 2028-2029 годах - на 2,5% и 3% соответственно. Это означает, что к 2029 году объем инвестиций только вернется к показателям прошлого года и будет на 2,3% меньше уровня 2024-го.

Причины провала и национализация бизнеса

Министр экономического развития РФ Максим Решетников признал, что коррекция оказалась более глубокой и длинной из-за высоких процентных ставок центробанка, общей неопределенности и инфраструктурных рисков. В то же время в первом квартале 2026 года Росстат зафиксировал падение инвестиций на 14,6% (рекорд с 2009 года), а по итогам полугодия спад составил почти 10%.

Экономисты отмечают, что главной причиной является полная опасность ведения бизнеса в России из-за риска потери собственности:

за четыре с половиной года войны власти РФ изъяли у владельцев активы на 7,6 триллиона рублей (около 89 млрд долларов), по оценкам адвокатского бюро Nektorov, Saveliev & Partners (NSP);

под передел собственности попали аэропорт Домодедово, золотодобывающая компания "Южуралзолото" и агрохолдинг "Русагро", чей владелец Вадим Мошкович оказался в СИЗО;

власть третий год подряд увеличивает налоги для бизнеса и населения.

Пессимизм и сокращение программ

По словам экономиста Владислава Иноземцева, вкладываться в расширение предпринимательской деятельности в таких условиях стало полным безумием.

Согласно опросу Российского союза промышленников и предпринимателей, во втором квартале 86% топ-менеджеров сообщили о вынужденном сокращении расходов, а 19% отчитались о секвестре инвестиционных программ. Профессор ВШЭ Олег Вьюгин добавил, что две трети российских компаний и граждан пессимистически настроены на будущее, что провоцирует сокращение расходов и неизбежно ведет к экономическому спаду.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство РФ спрогнозировало самый продолжительный за десятилетие спад инвестиций в российскую экономику. Министерство экономического развития Российской Федерации ухудшило макроэкономический прогноз, ожидая падения капиталовложений не менее трех лет подряд. Возобновление инвестиционной активности в стране-агрессорке может начаться не раньше 2028 года.