Економіку РФ чекає найглибший за 11 років обвал інвестицій

Всупереч вимогам Володимира Путіна терміново запустити новий "інвестиційний цикл", російська економіка завершить поточний рік найглибшим за 11 років падінням капіталовкладень.

Про це повідомляє Dilo з посиланням матеріал The Moscow Times.

Згідно з документом, цьогоріч інвестиції скоротяться на 5,4%, що стане найгіршим показником із 2015 року. Нова оцінка відомства виявилася вдвічі гіршою за результат минулого року (-2,3%) та майже вчетверо гіршою за травневі очікування, коли прогнозували уповільнення спаду до 1,5%.

Швидкого відновлення російська влада не чекає. Наступного року капіталовкладення зростуть лише на 0,2%, а у 2028–2029 роках — на 2,5% та 3% відповідно. Це означає, що до 2029 року обсяг інвестицій лише повернеться до показників минулого року і буде на 2,3% меншим за рівень 2024-го.

Причини провалу та націоналізація бізнесу

Міністр економічного розвитку РФ Максим Решетников визнав, що корекція виявилася глибшою та довшою через високі процентні ставки центробанку, загальну невизначеність та інфраструктурні ризики. Водночас у першому кварталі 2026 року Росстат зафіксував падіння інвестицій на 14,6% (рекорд із 2009 року), а за підсумками півріччя спад становив майже 10%.

Економісти наголошують, що головною причиною є повна небезпека ведення бізнесу в Росії через ризик втрати власності:

за чотири з половиною роки війни влада РФ вилучила у власників активи на 7,6 трильйона рублів (близько 89 млрд доларів), за оцінками адвокатського бюро Nektorov, Saveliev & Partners (NSP);

під переділ власності потрапили аеропорт "Домодєдово", золотодобувна компанія "Южуралзолото" та агрохолдинг "Русагро", чий власник Вадим Мошкович опинився в СІЗО;

влада третій рік поспіль підвищує податки для бізнесу та населення.

Песимізм і скорочення програм

За словами економіста Владислава Іноземцева, вкладатися в розширення підприємницької діяльності за таких умов стало повним безумством.

Згідно з опитуванням Російського союзу промисловців і підприємців, у другому кварталі 86% топменеджерів повідомили про вимушене скорочення витрат, а 19% відзвітували про секвестр інвестиційних програм. Професор ВШЕ Олег В'югін додав, що дві третини російських компаній та громадян песимістично налаштовані щодо майбутнього, що провокує скорочення витрат і неминуче веде до економічного спаду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд РФ спрогнозував найтриваліший за десятиліття спад інвестицій у російську економіку. Міністерство економічного розвитку Російської Федерації погіршило макроекономічний прогноз, очікуючи падіння капіталовкладень щонайменше протягом трьох років поспіль. Відновлення інвестиційної активності в країні-агресорці може розпочатися не раніше ніж у 2028 році.