Уряд РФ спрогнозував найтриваліший за десятиліття спад інвестицій у російську економіку

Міністерство економічного розвитку Російської Федерації погіршило макроекономічний прогноз, очікуючи падіння капіталовкладень щонайменше протягом трьох років поспіль. Відновлення інвестиційної активності в країні-агресорці може розпочатися не раніше ніж у 2028 році.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За словами російського міністра, у кращому разі відновлення позитивної динаміки можливе з 2028 року, тоді як очікування навіть щодо 2027 року залишаються вкрай скромними. Такий трирічний спад інвестицій стане найдовшим за понад десять років — востаннє схожа ситуація фіксувалася у 2014–2016 роках після окупації Криму, введення міжнародних санкцій та обвалу цін на нафту.

Чому бізнес відмовляється від інвестицій у РФ

Заяви урядовців суперечать вимогам Володимира Путіна, який на Східному економічному форумі назвав запуск нового інвестиційного циклу ключовим критерієм ефективності економічного блоку. Проте інвестиції в основний капітал у РФ стрімко скорочуються через низку чинників:

Воєнний перекіс бюджету: дефіцит держбюджету РФ за перші сім місяців сягнув 6,5 трлн рублів, через що держава згортає фінансування цивільних видатків;

Скорочення програм держкорпорацій: найбільші компанії, на п'ять із яких припадає понад 15% усіх інвестицій у країні, масово урізають плани розвитку;

Переділ власності та націоналізація: наприкінці серпня Путін підписав указ, який дозволяє відбирати активи у власників, якщо ті не забезпечили їхній захист від ударів українських дронів;

Податковий тиск і високі ставки: за останні два роки в РФ двічі підвищували податки, а бізнес очікує нових фіскальних поборів на фінансування затяжної війни.

Згідно з опитуваннями російського центробанку, 26,3% підприємств назвали головною перешкодою для капіталовкладень саме високу невизначеність економічної ситуації, яка за рівнем загрози випередила брак вільних коштів і високу вартість кредитів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що економіка Росії входить у стагнацію, а бюджетні вливання більше не рятують. Фінансовий ефект від державних витрат остаточно вичерпався, а санкційний тиск, масштабні видатки на війну та жорстка політика регулятора прискорюють занепад цивільних галузей.