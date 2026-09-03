Наслідки ракетної атаки по найбільшому фармацевтичному складу під Києвом: чи будуть ліки в аптеках

Пошкодження одного із найбільших фармацевтичних складів країни від ракетної атаки 3 вересня може призвести до локальних і тимчасових перебоїв із наявністю конкретних препаратів в аптеках.

Про це у коментарі Dilo.ua повідомив Юрій Чертков, засновник компанії Агентства медичного маркетинга та власник сервісу Ліки.юа

“Локальний дефіцит – буде. Особливо це стосується товарів, що мають невелику кількість постачальників, специфічні умови зберігання або невеликий запас на ринку, – сказав Чертков.

При цьому, як він зазначив, у більшості випадків дефіцит в одній точці не означає відсутність препарату в цілому: його можна знайти в іншого дистриб’ютора, в іншому регіоні або в іншій аптеці.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки 3 вересня пошкоджено логістичний комплекс "Біокон" у Бориспільському районі Київщини – один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів країни.

Найбільші дистриб’ютори фармацевтичної продукції поки не коментують наслідки обстрілу 3 вересня.

Український фармринок за останні роки став значно більш адаптивним до подібних викликів.

“Тому я б наразі не говорив про системний дефіцит ліків у країні. Думаю системного дефіциту не буде. Компанії використовують декілька логістичних центрів, альтернативних дистриб’юторів і маршрутів, а аптечні мережі можуть перерозподіляти залишки між регіонами”, – додає Юрій Чертков.

Це далеко не перший випадок атаки росіян по складах із ліками. У жовтні 2025-го року російська ракета вдарила по київському складу компанії "Оптіма-Фарм" – це другий найбільший дистриб'ютор ліків в Україні.

“За попередніми підрахунками, збитки підприємства після жовтневого обстрілу сягають більше 4,2 млрд грн, склад в Києві зруйнований вщент. Усі лікарські засоби з цього складу мали потрапити в аптеки, а потім в аптечки українців”, – писав тоді директор та власник мережі аптек "Подорожник" Тарас Коляда.

“Якщо атаки будуть системними й одночасно зачіпатимуть декілька великих логістичних вузлів, ризики, безумовно, зростатимуть. Але навіть у такому випадку першими ми, скоріше за все, побачимо не загальний дефіцит, а збільшення термінів поставки та тимчасову нестабільність наявності окремих позицій”, – додає Чертков.

За словами експерта, найбільш вразливими є препарати, що мають обмежене коло виробників та імпортерів, невеликі складські запаси, потребують особливих умов транспортування та зберігання або належать до дорогих спеціалізованих препаратів.

Також експерт зазначив: у разі пошкодження окремого логістичного центру перенаправлення поставок може відбуватися досить швидко - від кількох годин до кількох днів, залежно від препарату, його виробника, наявності запасів та географії.

Нагадаємо, фармацевтична компанія "Дарниця" оцінює збитки від пошкодження свого заводу унаслідок російського удару 28 червня 2026 року у десятки мільйонів гривень, але точні цифри поки невідомі.