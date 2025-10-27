Російська атака на Київ знищила склад ліків на $100 млн

Внаслідок російської атаки на Київ 25 жовтня 2025 року було зруйновано складський комплекс та офіс другого найбільшого фармдистриб'ютора України компанії "Оптіма-Фарм". Збитки попередньо оцінюють у $100 мільйонів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

"Російські терористи продовжують цілеспрямовано атакувати об'єкти критичної інфраструктури, енергетики та медичні заклади. Цього разу було знищено офіс та склад одного з найбільших фармацевтичних дистриб'юторів — компанії "Оптіма-Фарм". Такі дії ворога — це терор проти українських пацієнтів, які можуть залишитися без життєво необхідних препаратів", - наголосив Радуцький.

За його словами, під час атаки на Київ ворог знищив склад ліків на $100 млн. Це другий напад на склади цієї компанії — попередній росіяни здійснили 28 серпня.

Радуцький нагадав, що атака на склад ліків є продовженням серії нападів на медичні заклади та бригади швидкої допомоги, обстрілів дитячої лікарні "Охматдит". Загалом від початку війни російські терористи знищили понад 300 лікарень та пошкодили понад 2 тисячі медичних об'єктів.

"Вважаю, що цілеспрямоване знищення складу є черговим актом свідомого терору проти українців, який ставить під загрозу життя та здоров'я тисяч українських пацієнтів. Мета ворога — спричинити гуманітарну катастрофу та паралізувати життєво важливі системи країни", - підкреслив Радуцький.

Як інформує LIGA.net, посилаючись на власні джерела, зруйнований склад був одним із головних логістичних центрів дистриб’ютора, який відповідав за постачання ліків у різні області України.

Як повідомили в компанії Volantis, що виконувала електромонтажні роботи, площа складу становила приблизно 29 тисяч квадратних метрів.

Про "Оптіма-Фарм"

"Оптіма-Фарм" працює на українському ринку понад 30 років і є другою за масштабом фармацевтичною дистриб’юторською компанією. Її власником є підприємець Андрій Губський.

Компанія співпрацює з понад 500 українськими та міжнародними виробниками.

За інформацією "Forbes Україна", компанія має 12 аптечних складів загальною площею понад 70 тисяч квадратних метрів і контролює близько третини українського ринку дистрибуції ліків.

Нагадаємо, внаслідок російського удару по Києву в ніч проти 25 жовтня постраждали виробничі потужності української кавової компанії Idealist Coffee - найбільшого виробника дріп-кави в Україні.