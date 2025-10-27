Запланована подія 2

У Києві армія РФ зруйнувала потужності кавового бренду Idealist Coffee: компанію заснував голова "Нафтогазу" (ФОТО)

Виробничі потужності Idealist Coffee у Києві зруйновані внаслідок атаки РФ у ніч проти 25 жовтня
Фото: facebook.com/iamidealistcoffeeco

Внаслідок російського удару по Києву в ніч проти 25 жовтня постраждали виробничі потужності української кавової компанії Idealist Coffee - найбільшого виробника дріп-кави в Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в компанії.

"Нічна балістична атака рашистських терористів принесла чергові руйнування наших виробничих потужностей. У наших сусідів, на жаль, є загиблі й поранені. Співчуття рідним і близьким", – йдеться у повідомленні.

Фото 2 — У Києві армія РФ зруйнувала потужності кавового бренду Idealist Coffee: компанію заснував голова "Нафтогазу" (ФОТО)
Виробничі потужності Idealist Coffee у Києві зруйновані внаслідок атаки РФ у ніч проти 25 жовтня

У компанії зазначили, що масштаб збитків і терміни відновлення виробництва невідомі.

Фото 3 — У Києві армія РФ зруйнувала потужності кавового бренду Idealist Coffee: компанію заснував голова "Нафтогазу" (ФОТО)
Виробничі потужності Idealist Coffee у Києві зруйновані внаслідок атаки РФ у ніч проти 25 жовтня
Фото 4 — У Києві армія РФ зруйнувала потужності кавового бренду Idealist Coffee: компанію заснував голова "Нафтогазу" (ФОТО)
Виробничі потужності Idealist Coffee у Києві зруйновані внаслідок атаки РФ у ніч проти 25 жовтня

Також Idealist Coffee повідомила про можливі затримки й перебої в постачанні.

Фото 5 — У Києві армія РФ зруйнувала потужності кавового бренду Idealist Coffee: компанію заснував голова "Нафтогазу" (ФОТО)
Виробничі потужності Idealist Coffee у Києві зруйновані внаслідок атаки РФ у ніч проти 25 жовтня

Це вже другий удар по виробництву Idealist Coffee за два місяці. Попереднього разу, 28 серпня, компанія теж зазнала пошкоджень, але тоді змогла швидко відновити роботу.

Фото 6 — У Києві армія РФ зруйнувала потужності кавового бренду Idealist Coffee: компанію заснував голова "Нафтогазу" (ФОТО)
Виробничі потужності Idealist Coffee у Києві зруйновані внаслідок атаки РФ у ніч проти 25 жовтня

Про Idealist Coffee

Idealist Coffee & Co  є найбільшим виробником дріп-кави в Україні. Компанія заснована у 2019 році Сергієм Корецьким – нинішнім головою правління НАК "Нафтогаз України".

Під його керівництвом мережа WOG запустила WOG Cafe у потягах "Інтерсіті", а нині кава Idealist постачається для пасажирів "Укрзалізниці".

Нагадаємо, 7 жовтня російська армія завдала удару по заводу виробника хумусу Yofi у Києві. Через значні пошкодження виробництва постачання продукції призупинено щонайменше на місяць.

Автор:
Світлана Манько