У Києві армія РФ зруйнувала потужності кавового бренду Idealist Coffee: компанію заснував голова "Нафтогазу" (ФОТО)
Внаслідок російського удару по Києву в ніч проти 25 жовтня постраждали виробничі потужності української кавової компанії Idealist Coffee - найбільшого виробника дріп-кави в Україні.
Як пише Delo.ua, про це повідомили в компанії.
"Нічна балістична атака рашистських терористів принесла чергові руйнування наших виробничих потужностей. У наших сусідів, на жаль, є загиблі й поранені. Співчуття рідним і близьким", – йдеться у повідомленні.
У компанії зазначили, що масштаб збитків і терміни відновлення виробництва невідомі.
Також Idealist Coffee повідомила про можливі затримки й перебої в постачанні.
Це вже другий удар по виробництву Idealist Coffee за два місяці. Попереднього разу, 28 серпня, компанія теж зазнала пошкоджень, але тоді змогла швидко відновити роботу.
Про Idealist Coffee
Idealist Coffee & Co є найбільшим виробником дріп-кави в Україні. Компанія заснована у 2019 році Сергієм Корецьким – нинішнім головою правління НАК "Нафтогаз України".
Під його керівництвом мережа WOG запустила WOG Cafe у потягах "Інтерсіті", а нині кава Idealist постачається для пасажирів "Укрзалізниці".
Нагадаємо, 7 жовтня російська армія завдала удару по заводу виробника хумусу Yofi у Києві. Через значні пошкодження виробництва постачання продукції призупинено щонайменше на місяць.