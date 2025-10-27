В Киеве армия РФ разрушила мощности кофейного бренда Idealist Coffee: компанию основал глава "Нафтогаза" (ФОТО)

В результате российского удара по Киеву в ночь на 25 октября пострадали производственные мощности украинской кофейной компании Idealist Coffee — крупнейшего производителя дреп-кофе в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в компании.

"Ночная баллистическая атака рашистских террористов принесла очередные разрушения наших производственных мощностей. У наших соседей, к сожалению, есть погибшие и раненые. Соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Производственные мощности Idealist Coffee в Киеве разрушены в результате атаки РФ в ночь на 25 октября

В компании отметили, что масштаб убытков и сроки возобновления производства неизвестны.

Также Idealist Coffee сообщила о возможных задержках и перебоях в поставках.

Это уже второй удар по производству Idealist Coffee за два месяца. В предыдущий раз, 28 августа, компания тоже получила повреждения, но тогда смогла быстро возобновить работу.

О Idealist Coffee

Idealist Coffee & Co является крупнейшим производителем дреп-кофе в Украине. Компания основана в 2019 году Сергеем Корецким – нынешним председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

Под его руководством сеть WOG запустила WOG CAFE в поездах Интерсити, а ныне кофе Idealist поставляется для пассажиров "Укрзализныци".

Напомним, российская армия нанесла удар по заводу производителя хумуса Yofi в Киеве. Из-за значительных повреждений производства поставки продукции приостановлены по меньшей мере в месяц.