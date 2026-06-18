Государственные стипендии для ученых: начался прием заявок в Национальную систему исследователей

В Украине стартовал прием заявок и верификация данных по назначению ежемесячных государственных стипендий ученым. Правительство последовательно внедряет прозрачную модель поддержки научного сообщества по результатам рейтинга в Национальной системе исследователей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на документ Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров Украины.

В бюджете на 2026 год на финансирование этой программы уже заложено более 190 миллионов гривен. Эти средства позволят обеспечить выплаты для первых 2650 лучших ученых в стране. Размер ежемесячной стипендии будет составлять 10 000 гривен, а назначать ее сроком на два года.

Как будет формироваться рейтинг и кто получит выплаты

Участвовать в Национальной системе исследователей Украины ученые могут исключительно на добровольной основе. Для этого необходимо предоставить подтвержденные данные о результатах своей научной деятельности через личный кабинет Национальной электронной научно-информационной системы.

При формировании индивидуальных рейтингов будут учитываться следующие показатели:

информация о научных публикациях и индексах цитирования;

полученные международные и отечественные гранты;

зарегистрированные патенты на изобретения;

успешная подготовка молодых исследователей;

активное участие в международном сотрудничестве.

Государственные стипендии получат ученые, которые займут самые высокие позиции в сводном рейтинге. При этом в рамках программы отдельно предусмотрены квоты и финансовая поддержка для молодых ученых.

По словам главы правительства Юлии Свириденко, украинские разработки, особенно в оборонной сфере и медицине, непосредственно спасают жизнь и усиливают позиции государства на фронте, поэтому финансирование науки является прямой инвестицией в безопасность и устойчивость страны.

Разработку и запуск Национальной системы исследователей реализовали при экспертной поддержке Всемирного банка в рамках международного проекта "Усовершенствование высшего образования в Украине ради результатов" (UIHERP).

Напомним, в государственном бюджете Украины на 2026 год заложено 6,6 млрд гривен на выплату академических и именных стипендий студентам учебных заведений. Это на 1,2 млрд грн больше, чем было предусмотрено в 2025 году.