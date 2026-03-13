Минимум 4000 грн: студенты частных вузов также получат стипендии

Студенты частных учреждений высшего образования, которые учатся по государственному заказу, получат академические стипендии наравне со студентами государственных университетов. Уже с 1 сентября 2026 года им будет насчитываться не менее 4000 грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-мининстер Юлия Свириденко.

Стипендии будут выплачивать и студентам частных ЗВО

Стипендии теперь будут получать студенты заведений высшего образования независимо от формы собственности. Правительство, реагируя на обращение студенческого сообщества, урегулировало механизм выплат для студентов частных вузов, обучающихся по государственному заказу.

Теперь они будут иметь право на академические стипендии на тех же условиях, что и студенты государственных университетов.

Уже с 1 сентября этого года им будут начисляться академические стипендии в размере не менее 4000 грн. В этом году минимальная стипендия вырастет вдвое по сравнению с 2025 годом.

Средства для стипендий предусмотрены бюджетными назначениями МОН на 2026 год.

"Это решение - пример взаимодействия, когда предложения молодежи влияют на государственную политику и становятся реальными решениями Правительства. Для нас важно, чтобы у молодежи были возможности и достойные условия жизни и развития в Украине", - подытожила Свириденко.

Напомним, в государственном бюджете Украины на 2026 год заложено 6,6 млрд гривен на выплату академических и именных стипендий студентам учебных заведений. Это на 1,2 млрд грн больше, чем было предусмотрено в 2025 году.