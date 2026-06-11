Украина может стать одним из ключевых экспортеров биометана в ЕС через Польшу

Украина имеет потенциал войти в список крупнейших производителей биометана на европейском континенте, тогда как Польша способна взять на себя роль ключевого логистического маршрута для поставки этого топлива на рынки ЕС.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в аналитическом материале экспертов польского Банка краевого хозяйства (BGK), сообщает Farmer.pl.

По прогнозным оценкам финансового института, уже к 2030 году объемы украинского экспорта биометана могут составить около 1 млрд м³ в год.

В долгосрочной перспективе, при масштабировании мощностей, общий производственный потенциал страны оценивается в пределах от 9,7 до 21,8 млрд м³ ежегодно.

Конкурентные преимущества Украины

Биометан все чаще рассматривается странами блока как эффективная альтернатива традиционному газу и действенный инструмент укрепления энергетической безопасности.

Согласно плану REPowerEU, Евросоюз стремится довести производство биометана до 35 млрд м³ в год, чтобы уменьшить зависимость от импорта ископаемого топлива.

Аналитики BGK отмечают, что Украина обладает существенными конкурентными преимуществами для занятия этой нишей. Главными драйверами развития сектора есть мощный агропромышленный комплекс страны и наличие значительных объемов сырья, необходимого для генерации биогаза.

Роль Польши как транзитного хаба

Важным элементом в цепочке поставок украинского возобновляемого газа в Западную Европу должна стать Польша. Страна уже владеет действующими газотранспортными соединениями с Украиной и развитой инфраструктурой, которую можно адаптировать под транспортировку экологического топлива.

Эксперты напоминают, что основа для этого сотрудничества была заложена еще в 2023 году, когда польский оператор ГТС Gaz-System и ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) подписали меморандум о взаимопонимании. Это соглашение определило векторы модернизации трансграничной инфраструктуры и развития рынка возобновляемых газов.

По мнению аналитиков, успешная техническая и регуляторная интеграция позволит Польше трансформироваться в один из главных транзитных центров украинского биометана на пути к потребителям в ЕС.

Для реализации такого сценария Украине необходимо продлить гармонизацию законодательства с европейскими нормами, улучшить условия для инвесторов и развивать инфраструктуру для производства и транспортировки биометана.

Напомним, правительство Украины одобрило программу развития производства биометана до 2035 года, предусматривающую рост производства до 2,1 млрд кубометров в год и усиление энергетической независимости.