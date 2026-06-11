Україна може стати одним із ключових експортерів біометану до ЄС через Польщу

Україна має потенціал увійти до переліку найбільших виробників біометану на європейському континенті, тоді як Польща здатна взяти на себе роль ключового логістичного маршруту для постачання цього палива на ринки ЄС.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в аналітичному матеріалі експертів польського Банку господарства крайового (BGK), повідомляє Farmer.pl.

За прогнозними оцінками фінансової інституції, вже до 2030 року обсяги українського експорту біометану можуть сягнути близько 1 млрд м³ на рік.

У довгостроковій перспективі, за умови масштабування потужностей, загальний виробничий потенціал країни оцінюється в межах від 9,7 до 21,8 млрд м³ щорічно.

Конкурентні переваги України

Біометан дедалі частіше розглядається країнами блоку як ефективна альтернатива традиційному природному газу та дієвий інструмент зміцнення енергетичної безпеки.

Відповідно до плану REPowerEU, Євросоюз прагне довести виробництво біометану до 35 млрд м³ на рік, щоб зменшити залежність від імпорту викопного палива.

Аналітики BGK наголошують, що Україна володіє суттєвими конкурентними перевагами для зайняття цієї ніші. Головними драйверами розвитку сектору є потужний агропромисловий комплекс країни та наявність значних обсягів сировини, необхідної для генерації біогазу.

Роль Польщі як транзитного хабу

Важливим елементом у ланцюжку постачання українського відновлюваного газу до Західної Європи має стати Польща. Країна вже володіє діючими газотранспортними з'єднаннями з Україною та розвиненою інфраструктурою, яку можна адаптувати під транспортування екологічного палива.

Експерти нагадують, що підґрунтя для цієї співпраці було закладено ще у 2023 році, коли польський оператор ГТС Gaz-System та ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) підписали меморандум про взаєморозуміння. Ця угода визначила вектори модернізації транскордонної інфраструктури та розвитку ринку відновлюваних газів.

На думку аналітиків, успішна технічна та регуляторна інтеграція дозволить Польщі трансформуватися в один із головних транзитних центрів для українського біометану на шляху до споживачів у ЄС.

Для реалізації такого сценарію Україні необхідно продовжити гармонізацію законодавства з європейськими нормами, покращити умови для інвесторів та розвивати інфраструктуру для виробництва й транспортування біометану.

Нагадаємо, уряд України схвалив програму розвитку виробництва біометану до 2035 року, яка передбачає зростання виробництва до 2,1 млрд кубометрів на рік і посилення енергетичної незалежності.