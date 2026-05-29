В Україні будують ще один біометановий завод із переробки агровідходів: що відомо про проєкт

У Дубенському районі Рівненської області планують побудувати сучасний біоенергетичний комплекс із виробництва електроенергії та біометану. Проєкт реалізує ТОВ “Енергетична компанія "Технологія”.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє LIGA.net із посиланням на відповідне повідомлення в Єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля.

Новий виробничий комплекс зведуть поблизу села Рідків Крупецької громади. Проєкт передбачає переробку органічної сировини, зокрема відходів тваринницького виробництва, на біогаз із його подальшим очищенням до біометану та генерацією електроенергії.

Заплановані потужності комплексу:

Біогаз: до 15 млн м³ на рік;

до 15 млн м³ на рік; Біометан: до 6 млн м³ на рік;

до 6 млн м³ на рік; Електроенергія: до 25 тис. МВт·год на рік.

Очищений біометан підприємство планує закачувати до газотранспортної системи (ГТС) України. Вироблену електроенергію використовуватимуть як для власних потреб комплексу, так і для реалізації на ринку. Крім того, залишки переробки сировини (дигестат) застосовуватимуть як високоякісне органічне добриво.

Запуск об'єкта дозволить створити близько 35 нових робочих місць. Комплекс працюватиме цілорічно у двозмінному режимі.

Про ТОВ "ЕК "Технологія"

За даними YouControl, ТОВ "Енергетична компанія "Технологія" зареєстроване порівняно нещодавно — у лютому 2024 року безпосередньо в селі Рідків.

Його засновниками є: ТОВ "Ханзе Агрі Україна" (дочірня компанія німецького агротрейдера Hanse Agri, володіє 80% уставного капіталу) та відоме профільне ТОВ "Молоко Вітчизни" (20%).

Ханзе Агрі Україна – аграрна компанія, яка працює на ринку зернотрейдингу, агровиробництва, зберігання зерна й постачання ресурсів для агросектору. Займається закупівлею та продажем зернових і олійних культур, постачає мінеральні добрива й насіння, а також надає фінансування агропідприємствам, зокрема під майбутній урожай.

Ханзе Агрі Україна створена у 2017 році засновниками ТОВ "Гуала Кложерс Україна", ТОВ "Гуалапак Україна", АТ "Технологія" та ТОВ "Сіейті".

Біоенергетичні комплекси в Україні

Протягом травня в Україні анонсували запуск ще кількох аналогічних об'єктів. Зокрема, на Тернопільщині будівництво біометанового комплексу запланувала компанія "Соколів Енерджі" зі структури групи OKKO.

Водночас агропромислова група "Укрпромінвест-Агро" через свою компанію"УПІ-Енерджі" має намір звести біоенергетичний комплекс на Вінниччині, який щорічно вироблятиме 13 млн м³ біометану.

Нагадаємо, уряд України схвалив програму розвитку виробництва біометану до 2035 року, яка передбачає зростання виробництва до 2,1 млрд кубометрів на рік і посилення енергетичної незалежності.