В Украине строят еще один биометановый завод по переработке агроотходов: что известно о проекте

ЭК Технология построит биоэнергетический комплекс в Ровенской области / Depositphotos

В Дубенском районе Ровенской области планируется построить современный биоэнергетический комплекс по производству электроэнергии и биометана. Проект реализует ООО "Энергетическая компания "Технология".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на соответствующее сообщение в Едином реестре оценки влияния на окружающую среду.

Новый производственный комплекс построят вблизи села Редков Крупецкой общины. Проект предусматривает переработку органического сырья, в частности отходов животноводческого производства, в биогаз с его последующей очисткой к биометану и генерацией электроэнергии.

Планируемые мощности комплекса:

  • Биогаз: до 15 млн. м³ в год;
  • Биометан: до 6 млн м³ в год;
  • Электроэнергия: до 25 тыс. МВтч в год.

Очищенный биометан предприятие планирует закачивать в газотранспортную систему (ГТС) Украины. Выработанную электроэнергию будут использовать как для собственных нужд комплекса, так и для реализации на рынке. Кроме того, остатки переработки сырья (дигестат) будут применять в качестве органического высококачественного удобрения.

Запуск объекта позволит создать около 35 новых рабочих мест. Комплекс будет работать круглогодично в двухсменном режиме.

О ООО "ЭК "Технология"

По данным YouControl, ООО "Энергетическая компания "Технология" зарегистрировано сравнительно недавно - в феврале 2024 года непосредственно в селе Редков.

Его учредителями являются: ООО "Ханзе Агри Украина" (дочерняя компания немецкого агротрейдера Hanse Agri, владеет 80% уставного капитала) и известное профильное ООО "Молоко Отчизны" (20%).

Ханзе Агри Украина – аграрная компания, работающая на рынке зернотрейдинга, агропроизводства, хранения зерна и поставок ресурсов для агросектора. Занимается закупкой и продажей зерновых и масличных культур, снабжает минеральными удобрениями и семенами, а также предоставляет финансирование агропредприятиям, в частности под будущий урожай.

Ханзе Агри Украина создана в 2017 году учредителями ООО "Гуала Кложерс Украина", ООО "Гуалапак Украина", АО "Технология" и ООО "Сиэйти".

Биоэнергетические комплексы в Украине.

В мае в Украине анонсировали запуск еще нескольких аналогичных объектов. В частности, в Тернопольской области строительство биометанового комплекса запланировала компания "Соколов Энерджи" из структуры группы OKKO.

В то же время, агропромышленная группа "Укрпроминвест-Агро" через свою компанию "УПИ-Энерджи" намерена возвести биоэнергетический комплекс в Винницкой области, который ежегодно будет производить 13 млн м³ биометана.

Напомним, правительство Украины одобрило программу развития производства биометана до 2035 года, предусматривающую рост производства до 2,1 млрд кубометров в год и усиление энергетической независимости.

Автор:
Татьяна Бессараб