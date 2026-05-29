Бюджет держится на плательщиках и партнерах: май принес Украине сотни миллиардов доходов

В общий фонд государственного бюджета Украины в мае 2026 года поступило 316 млрд грн в виде налогов, сборов и других обязательных платежей.

Наибольшую долю поступлений обеспечили платежи от Государственной налоговой службы – 146,8 млрд грн. В частности, 68,6 млрд грн составил налог на прибыль предприятий, 36 млрд грн - налог на доходы физических лиц и военный сбор, 19,8 млрд грн - налог на добавленную стоимость.

Из этой суммы 41,8 млрд грн было собрано, в то время как 22 млрд грн возмещено плательщикам. Также в бюджет поступило 12,3 млрд грн акцизного налога, 3,7 млрд грн части чистой прибыли государственных предприятий, 2,7 млрд грн дивидендов от компаний с государственной долей и 2,6 млрд грн рентной платы.

От Государственной таможенной службы в бюджет поступило 68,1 млрд. грн.

Отдельным источником наполнения общего фонда стали средства международной помощи в виде грантов – 21,7 млрд грн.

В итоге по оперативным данным поступления в общий и специальный фонды государственного бюджета в мае составили 411,4 млрд грн. Дополнительно в фонды пенсионного и социального страхования поступило 58,7 млрд грн единого социального взноса.

В ведомстве отмечают, что стабильные поступления обеспечиваются, прежде всего, за счет налоговых платежей и международной финансовой поддержки, что поддерживает финансовую стабильность государства в условиях военного положения.

Заметим, общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета в январе-марте 2026 достигла 916,4 млрд грн. Это на 60,4 млрд грн, или 7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основным приоритетом остаются безопасность и оборона, на которые направили 570,9 млрд. грн.