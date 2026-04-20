Видатки держбюджету України зросли до 916 млрд грн: понад 62% спрямували на оборону

Видатки держбюджету України зросли до 916 млрд грн

Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету України у січні–березні 2026 року сягнула 916,4 млрд грн. Це на 60,4 млрд грн, або 7,1%, більше, ніж за аналогічний період минулого року. Основним пріоритетом залишаються безпека та оборона, на які спрямували 570,9 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

За даними Державної казначейської служби, у березні видатки держбюджету становили 369,1 млрд грн. Частка витрат на сектор безпеки й оборони у першому кварталі склала 62,3% усіх видатків загального фонду.

Найбільшою статтею витрат стала оплата праці працівників бюджетної сфери з нарахуваннями — 408,4 млрд грн, або 44,6% усіх видатків. Порівняно з минулим роком цей показник зріс на 16,9%.

На соціальне забезпечення, включно з пенсіями, допомогами та стипендіями, держава спрямувала 169,5 млрд грн. Йдеться, зокрема, про фінансування Пенсійного фонду, житлових субсидій та підтримку сімей з дітьми.

Ще 108,6 млрд грн витратили на субсидії та поточні трансферти підприємствам і установам. Частина цих коштів пішла на закупівлі для Збройних сил та фінансування державних медичних програм.

На оплату товарів і послуг спрямували 98,3 млрд грн. Серед основних напрямів — закупівля озброєння, техніки, боєприпасів, пального, продуктів харчування, а також фінансування програми медичних гарантій через НСЗУ.

Витрати на обслуговування державного боргу склали 65 млрд грн, що на 11,2% більше, ніж торік. Трансферти місцевим бюджетам зросли на 42,2% — до 54,9 млрд грн.

Водночас доходи загального фонду держбюджету за перший квартал становили 734,6 млрд грн, що нижче за обсяг видатків.

Це означає, що бюджет і надалі працює в умовах значного дефіциту, який покривається за рахунок запозичень та міжнародної допомоги. Головний фінансовий пріоритет держави залишається незмінним — фінансування оборони та базових соціальних виплат.

Зауважимо, за січень та лютий 2026 року касові видатки загального фонду держбюджету склали 547,2 млрд грн. Це на 9 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Ключовими статтями витрат стали покриття військових потреб, виплати зарплат та фінансування соціальної сфери.

Автор:
Тетяна Гойденко