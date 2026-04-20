Расходы госбюджета Украины выросли до 916 млрд грн: более 62% были направлены на оборону

гривны
Расходы госбюджета Украины выросли до 916 млрд грн / Depositphotos

Общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета Украины в январе-марте 2026 достигла 916,4 млрд грн. Это на 60,4 млрд грн, или 7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основным приоритетом остаются безопасность и оборона, на которые направили 570,9 млрд. грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

По данным Государственной казначейской службы, в марте расходы госбюджета составили 369,1 млрд. грн. Доля расходов на сектор безопасности и обороны в первом квартале составила 62,3% всех расходов общего фонда.

Наибольшей статьей расходов стала оплата труда работников бюджетной сферы с начислениями – 408,4 млрд грн, или 44,6% всех расходов. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 16,9%.

На социальное обеспечение, включая пенсии, пособия и стипендии, государство направило 169,5 млрд грн. Речь идет, в частности, о финансировании Пенсионного фонда, жилищных субсидиях и поддержке семей с детьми.

Еще 108,6 млрд. грн. потратили на субсидии и текущие трансферты предприятиям и учреждениям. Часть этих средств пошла на закупки вооруженных сил и финансирование государственных медицинских программ.

На оплату товаров и услуг было направлено 98,3 млрд грн. Среди основных направлений – закупка вооружения, техники, боеприпасов, горючего, продуктов питания, а также финансирование программы медицинских гарантий через НСЗУ.

Расходы на обслуживание государственного долга составили 65 млрд грн, что на 11,2% больше, чем в прошлом. Трансферты местным бюджетам выросли на 42,2% - до 54,9 млрд грн.

В то же время доходы общего фонда госбюджета за первый квартал составляли 734,6 млрд грн, что ниже объема расходов.

Это означает, что бюджет продолжает работать в условиях значительного дефицита, который покрывается за счет заимствований и международной помощи. Главный финансовый приоритет государства остается неизменным – финансирование обороны и базовых социальных выплат.

Заметим, за январь и февраль 2026 кассовые расходы общего фонда госбюджета составили 547,2 млрд грн. Это на 9 млрд грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Ключевыми статьями расходов стали покрытие военных нужд, выплаты зарплат и финансирование социальной сферы.

Автор:
Татьяна Гойденко